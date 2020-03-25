Защитите себя от коронавируса

Сейчас, когда в буквальном смысле все человечество находится под угрозой коронавируса, значимость этой, на первый взгляд, банальной истины становится как никогда актуальной. Как показал опыт Китая и других стран, где эпидемия коронавируса пошла на спад, в выигрышной ситуации оказались те, кто имел хороший иммунитет. Их болезнь либо обошла стороной, либо протекала в легкой форме. С чего начать противостояние заразе? Правильный ответ - с отдыха. Сейчас самое удачное время, чтобы помочь своему организму. Причем слово «отдых» подразумевает не лежание на диване у телевизора, а полноценный отдых в санатории на природе в экологически чистой местности, совмещенный с лечебно-оздоровительным курсом под наблюдением высококвалифицированных специалистов. Поэтому путь к здоровью и укреплению иммунитета начинается в санатории «Коммунальник».

Девиз этого оздоровительного учреждения - «Разумное управление здоровьем и отдыхом»! Врачи здравницы предлагают каждому индивидуальный план лечебных процедур, который поможет решить именно ваши проблемы. Сочетанное применение бальнеотерапии (ванны селеновые, хлоридно-натриевые, сероводородные, кислородные, хвойные, йодобромные) и теплолечения (аппликации иловой сульфидной грязи озера Ульджай и озокерита) активизирует защитные силы организма в борьбе с коварными вирусами и бактериями.

Во все лечебные комплексы включены такие водолечебные процедуры, как души Шарко, Виши, циркулярный, восходящий, подводный душ—массаж, гидроаэромассажные, жемчужные и кислородные ванны, а также аппаратная физиотерапия, кислородные коктейли, витаминные травяные чаи, лечебная физкультура, занятия в тренажерном зале.

Успешно применяется здесь новейшая технология восстановительной медицины — озонотерапия. Этот метод лечения благодаря своей высокой эффективности, доступности и практически отсутствием осложнений с каждым годом завоевывает все большую популярность. В «Коммунальнике» применяется около 20 методик озонотерапии и планируется увеличить этот перечень.

Одним из самых популярных методов оздоровления и омоложения организма является карбокситерапия. Положительные изменения кожи становятся заметны уже после первого сеанса: она становится более упругой, исчезают мелкие дефекты. Косметический эффект карбокситерапии более выражен, чем при мезотерапии. В результате лечения активизируются обмен веществ и продукция коллагеновых волокон, повышается упругость кожи, расщепляются жировые отложения.

Посещение бассейна и сауны, занятия в тренажерном зале, курс массажа и фитосауны «Кедровая бочка» помогают сохранить и умножить полученные результаты. А лечащие доктора оценят прилагаемые усилия и дадут дальнейшие рекомендации. Опытные специалисты помогут сохранить и укрепить ваше здоровье, улучшить качество вашей жизни здесь и сейчас!

Приезжайте в оздоровительный комплекс, расположенный в экологически чистой местности, с детьми! Здесь юных сибиряков с удовольствием обучают плавать, а дамы займутся аквагимнастикой. Укрепить здоровье ребенка помогут курс массажа и прием витаминного чая. Кроме того, в «Коммунальнике» лечит сама природа: чистый свежий сосновый воздух, красивые пейзажи, спокойная обстановка, приятная атмосфера - все это сейчас, как никогда прежде, так важно для каждого из нас.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ! «КОММУНАЛЬНИК» ЖДЕТ ВАС!

Забронируйте путевку для всей семьи уже сейчас: 21-68-06.

Следите за новостями группе ВК и Instagram

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы