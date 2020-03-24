2020-03-24T14:13:04+03:00
Здоровье

Для тех, кто отчаялся избавиться от боли в спине

4 апреля в «Евромеде» пройдет День здорового позвоночника для пациентов с грыжами, протрузиями, спондилоартрозом, спондилолистезом и другими проблемами.
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Современные заболевания требуют современного лечения. В отношении распространённой проблемы – боли в спине, вызванной дегенеративными изменениями в позвоночных дисках, - такое современное и при этом щадящее лечение в «Евромеде» успешно применяется уже почти 5 лет!

Сталкиваться с проблемой изнуряющих болей в спине или шее часто приходится и офисным работникам, и работникам физического труда. Болезнь «подстраховалась», широко распространяясь как среди просиживающих большую часть дня в офисном кресле, так и среди ведущих активный образ жизни.

В медицине у этой проблемы много диагнозов и названий: грыжи, протрузии, спондилоартроз, спондилолистез, стеноз и прочие. Для пациента же это означает одно: нестерпимые боли, лишающие не только работоспособности, но и свободы движения в принципе.

Распознать заболевание в поясничном отделе несложно:

- на ранней стадии оно отдает тупой болью в пояснице, заметно усиливаясь при занятии спортом, подъеме тяжести;

- позднее боль начинает отдавать в бедро или ногу;

- появляется стреляющая боль при повороте корпуса, наклонах:

- возникают патологии мочеполовой системы.

Нарушения в грудном и шейном отделах проявляют себя менее явно:

- боль появляется в спине или шее, отдает в плечо или руку;

- возможно онемение пальцев рук;

- могут появляться головные боли.

Как правило, и врачи, и пациенты стараются решить проблему, не прибегая к операции. Самым простым решением кажутся временный покой и консервативное лечение, которое подразумевает применение нестероидных противовоспалительных средств, хондопротекторов, блокад, спазмолитиков.

Важно понимать, что консервативное лечение способно лишь купировать воспаление, но никак не влияет на саму причину заболевания. Даже при успешном исходе через некоторое время боль возвращается, заставляя повторять курс лечения вновь и вновь.

При этом пациент рискует запустить болезнь и получить тяжелейшие осложнения – вплоть до паралича и инвалидности.

Принципы современного лечения

Хирургическое лечение является радикальным решением в борьбе с заболеваниями позвоночника. Общеизвестными минусами открытого хирургического вмешательства остаются необходимость наркоза, длительная и болезненная реабилитация.

В качестве альтернативы такому лечению современная медицина может предложить щадящее 15–минутное лечение. Его преимущества неоспоримы: оно проводится без разрезов, под местной анестезией, без госпитализации и реабилитации, с минимальным риском осложнений и высокой результативностью.

К обычной жизни пациент возвращается практически сразу после проведения процедуры.

Узнать, подходит ли пациенту такое малоинвазивное вмешательство, просто - 4 апреля в Центре «Евромед» пройдет День здорового позвоночника с участием ведущих неврологов и нейрохирургов Центра. Консультировать будут:

1. П.В. Пирогов, врач-нейрохирург, член Всероссийской ассоциации нейрохирургов;

2. И.Н. Степанов, врач-невролог, нейрохирург, научный консультант, кандидат медицинских наук.

Эти специалисты обладают большим опытом в лечении заболеваний спины, за 5 лет ими проведено более 700 успешных малоинвазивных операций на позвоночнике.

Для получения консультации указанных специалистов в День здорового позвоночника необходимо:

- записаться по телефону 991-532 на удобное время 4 апреля;

- предоставить на прием МРТ-снимки нужного отдела позвоночника не более 3-месячной давности.

Стоимость участия – 1100 рублей.

При наличии показаний к щадящему лечению, пройти его можно будет уже на следующий день – 5 апреля!

Иногородние пациенты могут пройти предварительный отбор на День здорового позвоночника. Для этого необходимо отправить на konsilium@euromed-omsk.ru имеющуюся медицинскую документацию по заболеванию.

Не терпите боль! Это Ваш шанс начать бороться с её первоисточником щадящими способами!

Имеются противопоказания

Необходима консультация специалиста

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