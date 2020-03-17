В крупной омской сети АЗС грядут масштабные изменения

В этом году исполняется 10 лет, как компания «ЮНИГАЗ» начала развивать в Омском регионе сеть АЗС под известным российским брендом. К этой значимой дате компания, подтверждая свой девиз «Качество - наш приоритет!», запланировала ряд нововведений, которые позволят предоставлять услуги на еще более высоком уровне, а покупки на АЗС сети сделать еще более удобными и приятными. Нынешний год будет наполнен интересными акциями и конкурсами для Клиентов сети, как в офлайн, так и в онлайн-пространстве компании. Уже сейчас полным ходом идет одна из первых акций юбилейного года, которая обещает автомобилистам весомую скидку - 3 рубля с каждого литра на бензин. Подробности об акции можно узнать перейдя по ссылке

В течение 10 лет компания «ЮНИГАЗ» активно занималась расширением сети и ее совершенствованием. А в последние три года произошли самые заметные для омских автомобилистов перевоплощения, в результате которых заправки обрели обновленный внешний вид, получили новые топливораздаточные колонки, расширенные минимаркеты и благоустроенную территорию.

В компании проделана большая работа по внедрению новых услуг и программ на АЗС. Уже почти пять лет - это единственная сеть АЗС в Омске, которая начисляет и принимает бонусы СПАСИБО, и омские автомобилисты, которые пользуются картами Сбербанка, ценят это очень высоко. Кроме этого, здесь можно рассчитаться картой Халва, получив рассрочку на топливо и товары. И конечно, не забываем про выгоды, которые дает собственная бонусная программа сети. Регулярно радовал «ЛУКОЙЛ» и новинками: это первая сеть АЗС, на которой в Омске появился инновационный 100-ый бензин и возможность заправки не выходя из машины. Теперь это уже стало привычными атрибутами современных АЗС.

Компания «ЮНИГАЗ» в юбилейный год не планирует останавливаться на достигнутом. Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» в Омске совсем скоро порадует автомобилистов региона новыми акциями и новациями.

Справка: Первая АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ» в Омске заработала в 2010 году. На сегодняшний день сеть состоит из 25 АЗС, которые работают под брендом «ЛУКОЙЛ», и еще 2 - под собственным брендом «ЮНИГАЗ».