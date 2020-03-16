На 81 многоэтажке установят новые лифты
На 81 многоэтажке установят новые лифты
Лариса ЛОСКУТОВА
Мы узнали, на каких адресах они появятся.
Работа по замене лифтового оборудования по программе капремонта в многоквартирных домах продолжится. Только за прошлый год установили 373 подъемника. Для сравнения — за предыдущие два года (с 2016 по 2018 год) был выполнен ремонт 325 единиц лифтового оборудования. В этом году новые подъемники установят в 81 доме (подробнее см. «На заметку»). Планы властей большие - на данный момент капремонт нужно провести на сотнях омских домов, где они уже исчерпали свой срок службы.
Замена подъемников - это лишь один из видов работ по капитальному ремонту. Как пояснили в региональном фонде капремонта, сейчас ремонт идет на 159 многоэтажках. Всего же ожидается, что в этом году приведут в порядок 636 домов. Чаще всего на них меняют кровлю и инженерные сети. С 2014 года капремонт провели уже на более 2 400 многоквартирных домов.
НА ЗАМЕТКУ
Где заменят подъемники?
Б. Архитекторов, 1/2; 3/1; 3/3; 3/8; 7/2;
б. Зеленый, 10/1; 6, 8;
наб. Тухачевского,18;
пр-т Космический,101/1;
пр-т Менделеева,17; 19/2; 21/1; 38;
пр-т Мира, 17а; 67;
пр-т Сибирский, 20/2;
ул. 11-я Чередовая, 5; 5а;
ул. 20 лет РККА, 206;
ул. 2-я Железнодорожная, 3; 5;
ул. 2-я Любинская, 11а;
ул. 33-я Северная, 27;
ул. 3-я Молодежная, 73; 75;
ул. 75 Гвардейской бригады, 22;
ул. 8-я Линия, 78;
ул. Берко Цемента, 6а; 6в;
ул. Бульварная, 2;
ул. Взлетная, 7а;
ул. Гашека, 2; 3/2; 9; 11/2; 13/1; 13/2; 22;
ул. Глинки, 1;
ул. Демьяна Бедного, 73;
ул. Дианова, 4;
ул. Жуковского, 31; 31/1;
ул. Заозерная, 10, 13; 22/1; 22/2;
ул. Звездова, 98;
ул. Иркутская, 70; 74;
Иртышская набережная, 46;
ул. Кирова, 10; 10/2;
Красный Путь, 145а;
ул. Крупской, 9/2; 17; 17/1; 17/2; 17/3; 19/1; 19/3;
ул. Лаптева, 1;
ул. Лермонтова, 4б;
ул. Лукашевича, 12; 27;
ул. Магистральная, 6а;
ул. Молодова, 20;
ул. Моторная, 8;
ул. Омская, 110; 154;
ул. Полторацкого, 47; 47/1;
ул. Свободы, 45;
ул. Степанца, 10; 10/2; 10/3;
ул. Харьковская, 9; 11;
ул. Химиков, 12;
ул. Челюскинцев, 90;
ИСТОЧНИК KP.RU