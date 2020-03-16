2020-03-16T14:24:02+03:00
Общество

На 81 многоэтажке установят новые лифты

Мы узнали, на каких адресах они появятся [список]
Станислав МУХИНЛариса ЛОСКУТОВА
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В городе в замене нуждаются сотни подъемников.В городе в замене нуждаются сотни подъемников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 81 многоэтажке установят новые лифты

Лариса ЛОСКУТОВА

Мы узнали, на каких адресах они появятся.

Работа по замене лифтового оборудования по программе капремонта в многоквартирных домах продолжится. Только за прошлый год установили 373 подъемника. Для сравнения — за предыдущие два года (с 2016 по 2018 год) был выполнен ремонт 325 единиц лифтового оборудования. В этом году новые подъемники установят в 81 доме (подробнее см. «На заметку»). Планы властей большие - на данный момент капремонт нужно провести на сотнях омских домов, где они уже исчерпали свой срок службы.

Замена подъемников - это лишь один из видов работ по капитальному ремонту. Как пояснили в региональном фонде капремонта, сейчас ремонт идет на 159 многоэтажках. Всего же ожидается, что в этом году приведут в порядок 636 домов. Чаще всего на них меняют кровлю и инженерные сети. С 2014 года капремонт провели уже на более 2 400 многоквартирных домов.

НА ЗАМЕТКУ

Где заменят подъемники?

Б. Архитекторов, 1/2; 3/1; 3/3; 3/8; 7/2;

б. Зеленый, 10/1; 6, 8;

наб. Тухачевского,18;

пр-т Космический,101/1;

пр-т Менделеева,17; 19/2; 21/1; 38;

пр-т Мира, 17а; 67;

пр-т Сибирский, 20/2;

ул. 11-я Чередовая, 5; 5а;

ул. 20 лет РККА, 206;

ул. 2-я Железнодорожная, 3; 5;

ул. 2-я Любинская, 11а;

ул. 33-я Северная, 27;

ул. 3-я Молодежная, 73; 75;

ул. 75 Гвардейской бригады, 22;

ул. 8-я Линия, 78;

ул. Берко Цемента, 6а; 6в;

ул. Бульварная, 2;

ул. Взлетная, 7а;

ул. Гашека, 2; 3/2; 9; 11/2; 13/1; 13/2; 22;

ул. Глинки, 1;

ул. Демьяна Бедного, 73;

ул. Дианова, 4;

ул. Жуковского, 31; 31/1;

ул. Заозерная, 10, 13; 22/1; 22/2;

ул. Звездова, 98;

ул. Иркутская, 70; 74;

Иртышская набережная, 46;

ул. Кирова, 10; 10/2;

Красный Путь, 145а;

ул. Крупской, 9/2; 17; 17/1; 17/2; 17/3; 19/1; 19/3;

ул. Лаптева, 1;

ул. Лермонтова, 4б;

ул. Лукашевича, 12; 27;

ул. Магистральная, 6а;

ул. Молодова, 20;

ул. Моторная, 8;

ул. Омская, 110; 154;

ул. Полторацкого, 47; 47/1;

ул. Свободы, 45;

ул. Степанца, 10; 10/2; 10/3;

ул. Харьковская, 9; 11;

ул. Химиков, 12;

ул. Челюскинцев, 90;

ИСТОЧНИК KP.RU

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