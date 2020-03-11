Пора ставить прививку от клещевого энцефалита

Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить себя от последствий укусов этих насекомых, то есть поставить прививку.

Вообще говоря, прививочная кампания против клещевого энцефалита проводится в течении всего года. Важно помнить, что защитные свойства от вируса организм вырабатывает только через 2 недели после второй вакцинации, то есть не ранее чем через 1,5 месяца от начала вакцинации. То есть после постановки первой прививки должен пройти месяц, затем нужно поставить вторую прививку и выждать еще 2 недели, чтобы быть уверенным, что пассивный иммунитет сформировался.

Таким образом для выработки иммунитета, вакцинация проводится по схеме:

- первые две прививки ставят с интервалом от 1 до 7 месяцев (в сезон активности клещей вакцинация проводится по ускоренной схеме с интервалом 1 месяц); - первая ревакцинация проводится через год; - а последующие - каждые 3 года.

Сделать прививки от клещевого энцефалита можно в медицинском центре «Биомедсервис». Вакцинацию здесь проводят двумя препаратами:

В первую очередь сделать прививку нужно людям, которые много времени проводят на лоне природы во время досуга, отдыха и прогулок, либо производственной необходимости. Поэтому медики призывают всех руководителей предприятий, сотрудники которых работают в лесу, на необходимость вакцинировать работников, поскольку они подвергаются серьезному риску заражения клещевым энцефалитом. Вакцинация проходит на договорной основе.

Помните! Клещи являются переносчиками не только вируса клещевого энцефалита, но и боррелиоза. От этой болезни вакцины пока не разработано, поэтому клеща, укусившего человека следует передать на анализ, так как при выявлении боррелиоза, пациенту требуется профилактическое лечение и наблюдение врачом-терапевтом.

Прививки против клещевого энцефалита проводятся в медицинском центре «Биомедсервис» по адресу: г.Омск, ул. Декабристов, д.45 (возле Офтальмологической больницы)

Контактный телефон регистратуры по вопросам вакцинации взрослого населения и записи: +7(3812) 352-600, +7-913-660-26-56.

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