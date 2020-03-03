2020-03-03T09:27:44+03:00
Происшествия

Омичка, убившая 2-летнюю дочь из-за крошек на полу, получила 11 лет тюрьмы

Ребенка хватились лишь через месяц после убийства
Станислав МУХИН
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Во время суда мамаша пыталась свалить вину на умершего сожителя.Во время суда мамаша пыталась свалить вину на умершего сожителя.
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Вынесли приговор 29-летней омичке Светлане Мирзоевой. Женщина совершила страшное: убила свою дочку. 9 мая прошлого года она как обычно отмечала праздники в компании с алкоголем и своим сожителем. По версии следствия, пьяная мамаша пришла в ярость, когда увидела, что ее маленькая дочка накрошила на пол. Двухлетняя малышка ела булочку, которую ей сунула Мирзоева.

Озверевшая мамаша собрала с пола крошки, схватила девочку и начала запихивать эти крошки в рот. При этом она била девочку и материла последними словами. В итоге малышка задохнулась. Тело дочки Мирзоевой вынес и где-то закопал ее сожитель. Через 10 дней после случившегося он умер от отравления алкоголем.

Судьбой девочки соседи заинтересовались лишь через месяц. Они и подняли шум. В итоге к мамаше пришли силовики. В суде Мирзоева пыталась выставить себя горем убитой матерью. Называла девочку принцессой и сокрушалась, что не смогла ее уберечь. Вину в убийстве она пыталась переложить на умершего сожителя. Уверяла, что любила дочку.

Однако суд в слова матери не поверил. Областной суд вынес ей приговор. Светлану Мирзоеву за убийство дочери приговорили к 11 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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