Омичка, убившая 2-летнюю дочь из-за крошек на полу, получила 11 лет тюрьмы

Вынесли приговор 29-летней омичке Светлане Мирзоевой. Женщина совершила страшное: убила свою дочку. 9 мая прошлого года она как обычно отмечала праздники в компании с алкоголем и своим сожителем. По версии следствия, пьяная мамаша пришла в ярость, когда увидела, что ее маленькая дочка накрошила на пол. Двухлетняя малышка ела булочку, которую ей сунула Мирзоева.

Озверевшая мамаша собрала с пола крошки, схватила девочку и начала запихивать эти крошки в рот. При этом она била девочку и материла последними словами. В итоге малышка задохнулась. Тело дочки Мирзоевой вынес и где-то закопал ее сожитель. Через 10 дней после случившегося он умер от отравления алкоголем.

Судьбой девочки соседи заинтересовались лишь через месяц. Они и подняли шум. В итоге к мамаше пришли силовики. В суде Мирзоева пыталась выставить себя горем убитой матерью. Называла девочку принцессой и сокрушалась, что не смогла ее уберечь. Вину в убийстве она пыталась переложить на умершего сожителя. Уверяла, что любила дочку.

Однако суд в слова матери не поверил. Областной суд вынес ей приговор. Светлану Мирзоеву за убийство дочери приговорили к 11 годам тюрьмы.