2020-03-03T11:20:09+03:00
Происшествия

В поселке Усть-Заостровка под Омском уже полгода орудует живодер

Накануне от его рук в страшных мучениях умер породистый пес
Анна МИКУЛА
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Фото: Юлия БородихинаФото: Юлия Бородихина
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Овчарка Фил был еще совсем юным. Хозяева его воспитали в любви, поэтому несмотря на свои внушительные размеры, он оставался добряком и верил всем людям на свете. Накануне собака умерла в страшных мучениях из-за своей доверчивости.

В семье, где он жил, трое главных его друзей – хозяйские дети – первыми увидели чудовищную картину: весь двор залит кровью, а их собака лежит мертвая. При этом, умирая, Филя приполз к порогу дома, пытаясь там укрыться. На то, чтобы позвать на помощь, у него уже не хватило сил. При этом неизвестный пока живодер кинул псу отравленное лакомство, точно зная, что хозяев дома нет, и помочь питомцу будет некому.

Фото: Юлия Бородихина

Фото: Юлия Бородихина

– Вчера, вернувшись в СНТ после работы, мы нашли свою собаку мертвой, – рассказывают хозяева Фила. – Шок, оцепенение, слезы. Трагедия. Наш Фил – овчарка. Он друг. Член нашей семьи. Любимое существо. Он не прожил и двух лет на этой земле. Мы связались с ветеринарами, и наши подозрения подтвердились. Филю отравили. Какая-то мразь сделала это с нашим любимцем. За что ты это сделал? Это был наш Звоночек. Верный пес, который охранял наш дом. Он еще совсем молодой. Кто знает, сколько сил и любви надо, чтобы воспитать собаку?! Он, бедный наш красавец, метался в агонии по всему участку. Весь снег в кровавой рвоте. Как же ты мог такое сотворить?! У нас трое детей – он любил их безумно. Ночь прошла в слезах, без сна. Как дальше жить? Рядом убийца!

Трагедия произошла в коттеджном поселке в Усть-Заостровке. Это уже третий случай за последние несколько месяцев. До этого там пострадали два кота. Сначала кто-то подвесил на заборе попавшее в капкан бродячее животное. Потом переключился на домашних и покалечил породистую кошку породы сфинкс. Неизвестный садист тушил о нее сигареты, а потом пытался сжечь. Ее чудом удалось спасти. И вот новая жертва – собака. Хозяева намерены довести это дело до конца, найти и наказать убийцу.

– Мы сейчас со всеми собственниками связываемся, у кого есть камеры наблюдения на домах, – рассказала местная жительница Юлия Бородихина. – Люди уже откликнулись.

Кроме того, владельцы погибшего пса уже написали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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