2020-02-20T07:56:55+03:00
Общество

Центр Омска перекроют из-за торжеств к Дню защитника Отечества

Это произойдет дважды: 21 и 23 февраля
Анна МИКУЛА
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Центр Омска перекроют из-за торжеств к Дню защитника Отечества.Центр Омска перекроют из-за торжеств к Дню защитника Отечества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центр Омска перекроют на время проведения торжеств, посвященных Дню защитника Отечества.

По информации омской мэрии, ограничения будут введены 21 февраля (с 19.30 до 21.30) и 23 февраля 2020 года (с 09.00 до 15.00). На этот период планируется закрыть движение всех видов транспорта по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь.

Фото: vk.com/omsk

Фото: vk.com/omsk

Движение городского пассажирского транспорта в указанный период будет организовано по измененным схемам:

– автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь будут направлены по улице Интернациональной (с правым поворотом на улицу Герцена), далее – по улице Ленина;

– автобусы маршрутов № 94, 500, № 503 в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь будут направлены по улице Интернациональной (с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы), далее – по утвержденной схеме, в обратном направлении – без изменения схем движения;

– автобусы маршрута № 62 будет организовано до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее – по улицам Интернациональной и Гагарина.

Омичам советуют заранее планировать поездки в указанные дни и внимательно относиться к требованиям временно установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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