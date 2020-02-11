Стало известно, на сколько хотят поднять размер взносов за капремонт в Омской области

О необходимости повышения размера взносов за капремонт в Омской области говорят с самого начала действия этой программы. Уже в 2013 году реальная стоимость ремонта квадратного метра, по подсчетам специалистов, составляла 13 рублей 40 копеек. Естественно, переложить всю сумму на плечи жителей тогдашнее омское правительство побоялось. На первый план, как это часто бывает, вышла политика. Тем более, что Правительство РФ обещало регионам софинансирование в размере 50%.

- Так и получилось 6 рублей 70 копеек. Цифры приняли, но помощи так и не дождались. Я сразу предупреждал тогдашнее руководство Омской области, что от Москвы мы денег не увидим, так и получилось. Но цифры то мы уже утвердили, - рассказывает председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев.

Очередные разговоры о необходимости увеличить размер взносов появились сразу после Нового года. Тема даже обсуждалась на заседании омского правительства.

Окончательно стало понятно, что этого не избежать на пресс-конференции директора регионального фонда капремонта Марины Степановой. Там признали, что из-за небольшого размера взносов в общий котел не удается накопить нужную сумму для приведения в порядок всех запланированных домов. В итоге ремонт приходится отодвигать.

- Региональная программа рассчитана так, чтобы охватывать все виды работ. Программа менялась, дома перетекали. В планах у Минэнерго выходить с проектом изменений, - сказала чиновница. - Дано поручение Фонду капремонта пересчитать минимальный размер взноса с учетом методических рекомендаций. Он рассчитывается по формулам в разрезе муниципалитетом. Где-то до 1 апреля размер взноса будет рассчитан.

Александр Лихачев, входящий в рабочую группу по вопросам капремонта, подтвердил намерения властей. И даже дал свою оценку ситуации.

- Сейчас идет много жалоб от жителей домов, находящихся на общем накопительном котле. Ремонт постоянно откладывается. А реальная стоимость уже превысила 16 рублей с квадрата, - объясняет эксперт. - Поэтому выходов только два: либо терпеть и не жужжать, либо повышать размер взносов. Я, конечно, с логикой властей не могу не согласиться - это экономика. Недовольство людей тоже понятно. Но и 16 рублей, конечно, никто сразу не сделает.

- О какой сумме идет речь? - спросили мы.

- На рабочей группе последняя обсуждаемая цифра была - 7 рублей 20 копеек. То есть говорилось о возможном повышении на 50 копеек. Но не факт, что примут именно ее.

- Почему нельзя было с 2013-го постепенно повышать на 30-40 копеек в год, чтобы не появился такой большой разрыв с экономическими 16 рублями?

- Я предлагал это бывшему губернатору Виктору Ивановичу. Объяснял, но решения принимаю не я, - ответил Александр Лихачев.

- Сколько денег дополнительно появится от повышения взносов на 50 копеек? И на сколько домов хватит?

- Дайте посчитать. У нас около 20 млн квадратных метров жилья. Значит в месяц мы дополнительно соберем 10 млн. В год - 120 млн. Этих денег хватит на ремонт 15-20 домов с лифтом в Омске. Или на 60 многоэтажек на селе.

- Люди возмущены еще и потому, что недовольны качеством ремонта. Считают, что и при взносе в 7,2 рубля будут делать плохо.

- Так и есть, так и будет. Потому что правительство РФ убрало из требований к подрядчикам нашу региональную норму. Там мы предъявляли к фирмам критерии: сколько компания уже сделала домов и сколько было жалоб на них. В итоге оставили только один критерий - предложенная фирмой цена за работы.

А КАК У НИХ

Сколько сейчас платят другие?

Воронеж - 9 руб. 80 коп.

Санкт-Петербург - 8-9 руб.

Красноярск - 8 руб. 35 коп.

Новосибирск - 7 руб.72 коп.

Калининград - 6 руб. 99 коп.

Омск - 6 руб. 70 коп.

Самара - 6 руб.28 коп.

СКАЗАНО

«Нужно честно сказать людям: хотим ремонт - нужно повышать»

- Тариф позволяет выполнить программу? Минстрой РФ утверждает, что у нас низкий тариф в регионе. Они говорят нам о возможности неисполнения программы капремонта из-за низких тарифов. Нам нужно определиться с позицией. Мы должны решить, что мы делаем, и честно сказать омичам: если мы хотим ремонта, мы вынуждены будем повышать тариф, рассматривать варианты компенсации. Но это не может быть, как страус, голову в песок закопали.