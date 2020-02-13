В Омске поймали лихача на «Ауди», набравшего 395 штрафов за два года

Результативно прошел рейд областного ГИБДД по выявлению неплательщиков. Они остановили «Ауди», владелец которой уже давно числится в должниках. Мужчина, сидевший за рулем, не предоставил документы на машину, но это его не спасло. Вскоре выяснилось, что с октября 2018 года ему выписали 395 штрафов на общую сумму 350 рублей. То есть, он нарушал правила на дороге буквально через день. Однако теперь на какое-то время ему придется пересесть на такси или общественный транспорт.

Выяснилось, что лихач игнорировал не только ПДД, но и судебные постановления. За неоплаченные долги по штрафам у него изъяли авто.

– В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД). Нарушителя отстранили от управления, а транспортное средство эвакуировали на специализированную стоянку, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Службой судебных приставов транспортное средство изъято со специализированной стоянки и арестовано.

Также задержали полицейские на дороге еще одного злостного неплательщика. 46-летний водитель на «Рено Логан», которого остановили для проверки на улице Нейбута, задолжал по кредиту 300 тысяч рублей. Его авто также арестовали судебные приставы.