2020-01-29T14:55:55+03:00
Общество

Судоба, Ярохор, Султан и Саломея: Омичи придумывают своим детям необычные имена

В ЗАГС рассказали о работе за год
Анна МИКУЛА
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В ЗАГС рассказали о работе за годВ ЗАГС рассказали о работе за годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежегодная пресс-конференция омского Управления ЗАГС снова подарила местным журналистам богатый материал для обсуждения. Чего только стоят необычные имена, к которым каждый раз прибавляются все новые варианты.

В 2019-м родители снова проявили фантазию, придумывая, как будут называть своих детей. Продолжают оставаться популярными старинные имена: Судоба, Ярохор, Веста, Дорофея, Пелагея, Анфиса, Анисия, Аксинья, Савелий, Демид, Елисей, Савва, Ширина, Стефания, Гордей, Елисей, Тихон и Прохор. Неожиданно вошли в моду и имена библейских и мифологических героев: Адам, Ной, Соломон, Саломея, Одиссей, Афродита, Теона, Омега и Гектор.

Также в прошлом году на свет появились омички Медины, Евангелины, Алисии, Авроры и Эрики и омичи мальчики Султаны, Алмазы, Спартаки, Рафаэли и Гранты. Некоторые родители выбирают для своих малышей иностранные имена – Мишель, Марсель, Леон, Ванесса, Мадлен.

– Есть дети, названные в честь известных личностей или литературных героев: наряду с Зарой, Ани, Меланией, Анджелиной, Алсу, Кэтрин, Моникой, Виталиной, Джоном, Нестором, Леонардо и Ермаком попало имя Димаш – вполне возможно, что в честь прославившегося в 2019 году молодого казахского певца и композитора, – рассказала журналистам начальник Управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко.

Кроме того, омичи называли своих детей двойными именами: Патрик-Павел, Аарон-Николай, Мария-Елена, Биби-Амина, Елизавета-Аделина, Димаш-Вэйвэй, Мухаммед-Али.

Также в ЗАГСе озвучили самые популярные имена, которыми называют детей в Омске. Последние 9 лет лидерство сохраняют Артемы и Софии (Софьи). Также в топ-10 у девочек – Александр, Максим, Михаил, Роман, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Егор; у мальчиков – Анна, Дарья, Мария, Полина, Виктория, Алиса, Анастасия, Ева и Екатерина.

При этом неудачное, по мнению носителя, имя всегда можно сменить. Этой возможностью в Омске в 2019 году женщины воспользовались 720 раза, мужчины 288 раз. Возраст самого старшего мужчины, переменившего имя, – 69 лет, женщины – 84 года. 39 человек изменили одновременно фамилию, имя и отчество.

Любопытна и статистика по бракам и разводам в регионе. В прошлом году из регистрировали 12 491 раз. Это на 643 меньше, чем в 2018 году, 6885 пар вступили в брак впервые. В среднем мужчины вступают в брак в возрасте от 25 до 29 лет, женщины – от 18 до 24 лет.

– Самой пожилой была пара, где жениху исполнилось 92 года, а невесте – 81. Наибольшая разница в возрасте, когда жених был на 37 лет старше невесты, а невеста старше жениха на 23 года, – рассказала Наталья Биляченко.

Омичи, кстати, стали реже не только жениться, но и разводиться. В прошлом году было составлено 8550 записей актов о расторжении брака. Это на 73 меньше, чем 2018-м. Чаще всего супруги решают расстаться в возрасте от 25 до 39 лет. Но есть и здесь свои рекордсмены. Самому пожилому мужчине, который решился на это, исполнилось 93 года, а самой пожилой женщине – 82 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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