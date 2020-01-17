2020-01-17T14:12:33+03:00
Наши права и льготы

Могут ли привлечь гражданина к уголовной ответственности за неуплату долга по кредиту?

Давайте разберем следующую ситуацию, которая в настоящее время встречается достаточно часто.
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Гражданин взял кредит в банке и перестал оплачивать. Через некоторое время его вызывают в полицию, а там поясняют, что кредитная организация написала на него заявление о привлечении его к уголовной ответственности в результате мошеннических действий.

Так что же такое мошеннические действия в сфере кредитования?

Мошенничество в сфере кредитования - это хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Попросту говоря, это когда при получении кредита заемщик обманывает банк и предоставляет сведения, которые не соответствуют действительности. К таким сведениям относятся справка с места работы, сведения о заработной плате, данные паспорта и т.д.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Гражданину понадобились денежные средства, он нашел объявление, в котором некая организация за определенную плату предоставляет справку с места работы, справку 2-НДФЛ, информацию о местонахождении данной организации, количестве сотрудников, номера телефонов должностных лиц и т.д. для получения кредита. Гражданин обратился в эту организацию и через некоторое время получил пакет документов. Так вот, получение кредита по таким документам и является мошенничеством.

При этом данное деяние может расцениваться как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, что заметно отягчает ситуацию.

Уважаемые граждане, будьте внимательны!!! Не берите кредиты по документам, которые несут ложную информацию, так как это является мошенничеством, за которое можно получить реальный срок.

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Член ассоциации юристов и адвокатов России, член ассоциации независимых европейских юристов, член общественной организации по защите прав должников от кредиторов, юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович.

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