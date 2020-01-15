Следственный комитет: Омск стал лучшим в Сибири по снижению уровня преступности

Сегодня, 15 января, сотрудники Следственного комитета отмечают свой профессиональный праздник. Ровно 9 лет назад это ведомство стало самостоятельным государственным органом.

В штате регионального СУ СК 19 отделов, в которых работают 103 следователя и 39 руководителей. Они занимаются раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и экономических. В этом году к празднику сотрудники подошли с очень хорошими показателями, лучшими в Сибири.

В области благодаря совместным с УМВД профилактическим мерам почти на 2% снизилась общая преступность – это лучший в СФО показатель криминогенной обстановки. На 35% меньше стало изнасилований (за год 29 случаев), на 16% меньше убийств и смертей в результате причинения тяжкого вреда здоровью (89 убийств, 74 факта тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего). При этом особо тяжкие преступления на протяжении последних четырех лет раскрываются в 99% случаев.

Особое внимание уделяется расследованию преступлений в отношении детей (за 2019 год раскрыто 236 таких случаев), преступлений прошлых лет (всего за прошлый год раскрыто 71 подобное преступление, например, изнасилование 30-летней давности), а также пресечению фактов коррупции – выявлено и расследовано 171 коррупционное преступление.

СПРАВКА «КП»:

Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 «Вопросы Следственного комитета РФ» был образован и с 15 января 2011 года начал свою деятельность Следственный комитет РФ – государственный орган, призванный осуществлять предварительное расследование тяжких и особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан, половую неприкосновенность и свободу личности, коррупционных, экономических, налоговых и должностных преступлений, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.