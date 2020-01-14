В Омской области из-за несчастной любви покончил с собой 14-летний подросток

14-летний Денис Вишневский (имя и фамилия изменены) рос в благополучной семье. Мальчик был юнармейцем и старался помогать всем, кто в этом нуждался. Близкие рассказывают, что он даже из дома никогда не уходил без предупреждения. А в тот страшный выходной 11 января он исчез на весь день. Родные сбились с ног, пытаясь выяснить, куда он ушел.

Все открылось в 9 вечером. Тело ребенка нашли на заброшенной мельнице на окраине села в Омской области. Спасти подростка было уже невозможно.

А дома родители нашли дневник Дениса. Прочитав его, близкие ужаснулись - школьник долгое время страдал от неразделенной любви к соседской девочке. Вероятно, накануне трагедии между подростками произошло окончательное объяснение.

Как рассказали «Комосомолке» в региональном СУ СК, по факту случившегося, как и обычно бывает в таких случаях, начата доследственная проверка.