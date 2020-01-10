Чтобы ноги были здоровыми

Медицинский центр «Доктор Сосудов» поздравляет с Новогодними праздниками всех Омичей. И дарит новогоднее предложение с заботой о здоровье!

Вылечить варикоз лазером можно всего за 32 тысячи рублей.

Предложение действует с 1 января до конца февраля 2020 года.

Лазерное лечение вен - безопасная и высокорезультативная процедура. Все операции - УЗИ-обследование, осмотр и манипуляцию выполняет один специалист - сертифицированный по всем методикам сосудистый хирург. Благодаря УЗИ-контролю он может точно локализовать область операции, а главное контролировать весь ход выполняемой процедуры и ее результативность. Практически сразу после выполнения этой процедуры пациенты чувствуют былую легкость в ногах.

Преимущества:

- Не требуется наркоза или спинальной анестезии, все действия выполняются под местной анестезией.

-Шрамов после такого вмешательства не остается.

-Возраст и сопутствующая патологии не препятствуют такого рода манипуляциям.

-Процедура проходит в удобное для пациента время.

-Не нужно долго находится на больничном и восстанавливаться.

Более подробная информация по телефону 63-44-63.

Или по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.15 корпус 1 помещение 6П.

Режим работы: с 9:00 до 19:00

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