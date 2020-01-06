Из-за перекрытия дорог в центре Омска транспорт будет ходить по-другому
В областной Госавтоинспекции напоминают, что из-за ХХIX Рождественского полумарафона, который как обычно пройдет 7 января через центр города, закроют несколько улиц.
Временные ограничения будут введены с 12.00 6 января до 18.00 7 января на следующих участках:
– улица Ленина – на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
– Банковский переулок – на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
– улица Ивана Алексеева – на участке от Соборной площади до улицы Красина;
– улица Тарская – на участке от улицы Красина до улицы Ленина.
С 12.00 до 17.00 7 января временные ограничения вводятся на участках:
– улица Ленина – на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;
– улица Герцена – на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
– улица Партизанская – на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
– улица Спартаковская, улица Щербанева – на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;
– улица Думская – на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
– улица Ивана Алексеева – на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.
Автовладельцев просят обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты и соблюдать ПДД.
Фото: ГИБДД России по Омской области
Информацию для тех, кто пользуется общественным транспортом, озвучили в горадминистрации. Из-за перекрытия дорог частично изменятся маршруты автобусов.
Так как с 12.00 6 января до 18.00 7 января движение будет ограничено по улице Ленина – на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, движение общественного транспорта будет организовано:
– движение автобусов маршрута № 62 до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский», далее – по улицам Интернациональной, Гагарина;
– движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее – по улице Ленина;
– движение автобусов маршрутов №№ 500, 503 в направлении поселка Амурский с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота на площади Победы, далее – по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения.
С 12.00 до 17.00 7 января движение будет ограничено по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост, по улице Герцена – на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, движение общественного транспорта будет организовано:
– движение автобусов маршрута № 34 с улицы Герцена будет направлено по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее – по утвержденной схеме. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке общественного транспорта «Ул. Фрунзе»;
– движение автобусов маршрутов № 500, № 503 в направлении поселка Амурский с моста имени «60 лет Победы» будет направлено по улице Фрунзе, с остановкой автобусов на остановочном пункте, расположенном по улице Фрунзе за пересечением с улицей Красный Путь, с левым поворотом на улицу Герцена, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения;
– движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса;
– движение автобусов маршрута № 62 будет направлено до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский», далее – по улицам Интернациональной, Гагарина;
– движение автобусов маршрута № 25 с улицы Гагарина будет направлено по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Маршала Жукова, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект К. Маркса, далее – по улицам Гагарина и Интернациональной.
СС
ИСТОЧНИК KP.RU