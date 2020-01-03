Омский хор перепел ставшую мемом песню «Чеканная монета» из сериала «Ведьмак»

Необычную композицию для своего репертуара выбрал Омский народный хор. Они перепели ставшую известной в конце года песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак». Она запомнилась тем, что стала очень навязчивой. Многие поклонники сериала признавались, что композиция по несколько часов не выходила у них из головы. На этой волне песня сразу же стала мемом в Интернете.

Перепетый вариант «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» от омского хора появился в социальных сетях. Сибирякам очень понравилась композиция. Ролик появился на официальном YouTube-канале омской Филармонии. У исполнителей есть вполне конкретная цель - с этим видео они хотят попасть на передачу Первого канала «Вечерний Ургант».

- Иван Ургант, давайте договоримся, мы набираем 10 тысяч просмотров, и вы скажете про нас в эфире Первого канала. Пора Омску прославиться музыкально! - написано под роликом в социальных сетях омской Филармонии.

Вот такие мемы делают на популярную песню в Интернете.Фото: Twitter.com

Надо сказать, что свою задачу артисты уже выполнили: видео собрало более 65 тысяч просмотров и продолжает стремительно набирать популярность. Как выяснилось, идея перпеть песню из сериала принадлежит одному из певцов хора. Запись видео состоялась 31 декабря. Его записали с первого же дубля и почти без репетиций. Откликнется ли Иван Ургант на предложение омской Филармонии, пока неясно. Первый канал тоже хранит молчание.