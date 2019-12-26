Куда сходить в Омске на новогодние праздники 2020: Горки, катки, ярмарки и развлечения

Мы разбирались, куда сходить с детьми в Омске на новогодние праздники 2020? Зимние каникулы – отличная возможность провести время в кругу семьи. Тем более что погода в Сибири словно одумалась и высыпала за неделю до Нового года весь снег, которого так не хватало для строительства снежных городков и горок.

В первые дни января синоптики обещают аномальное тепло. Мы изучили афишу и рассказываем, где самые интересные елки, лучшие горки и где можно развлечься всей семьей.

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЛКА

Впервые омичей пригласили встречать Новый год на Театральной площади. В ночь с 31 декабря на 1 января у Музыкального театра пройдет праздничная программа. Будет и бой курантов, и конкурсы, и Дед Мороз. Городские власти обещают: на Театральной площади сделают развлечения для жителей всех возрастов. Здесь уже заканчивают строительство ледяного городка, смогут омичи покататься и на горках. Украшением площади стала огромная елка. Именно вокруг нее будут водить хоровод и загадывать желания. Чтобы гуляющие не замерзли, в этом месте сделают пункты для обогрева.

Ожидается, что на главную городскую елку приедут тысячи жителей. В мэрии уже попросили сибиряков воспользоваться общественным транспортом. Он будет работать до поздней ночи, так что омичи смогут уехать автобусами по домам после встречи Нового года.

«ЗИМНИЙ ЛЮБИНСКИЙ»

Обширную программу готовят и организаторы проекта «Зимний Любинский». На улице Ленина и Музейной ожидается масса всего интересного.

- Дорогие друзья! Зима - это не повод сидеть дома. Это повод наслаждаться снегом и морозом, согреваясь горячим кофе и чаем. Это возможность окунуться в волшебство новогодних огней, поверить в то, что чудеса встречаются, позволить себе помечтать и сделать все возможное для воплощения в жизнь самой заветной мечты, - обратились организаторы к омичам.

Около открывшегося музея «Эрмитаж» уже выстроили городок с красивыми ледяными фигурами с питерским характером – львами и разводными мостами. Поставили здесь и елку желаний, куда каждый омич может повесить свою месту на специальной дощечке. На елке уже висят таблички с новогодними пожеланиями от горожан. Одни хотят новую машину, другие мечтают о выигрыше миллиона в лотерею.

Каждый день с 25 декабря по 5 января с 17:00 до 22:00 на улице Музейной омичей ждет: новогодняя ярмарка, ледовый бар, елки, красивая музыка, арка мечтаний, еловая аллея, конкурсы и, конечно, море ярких огней и иллюминация.

Несколько дней по улицам города будут ездить и поздравлять сибиряков сразу три Деда Мороза.Фото: пресс-служба администрации города Омска

МАРШРУТ ДЕДМОРОБУСА

В этом году в мэрии решили развлечь горожан праздничным автобусом. Его уже назвали дедморобусом. Как рассказывают в администрации, его приезд на Бульвар Победы вызвал бурю эмоций у жителей Ленинского округа. 26 декабря новогоднюю атмосферу дедморобус подарил жителям Кировского округа. Они попели праздничные песни вместе со сказочными персонажами и поиграли в игры. Особенно рады были необычному автобусу дети. Они смогли увидеть сразу три Деда Мороза! На очереди другие округа. Маршрут движения «Дедморобуса» по Омску:

28 декабря

Старт 17:00 – финиш 20:00

Остановки:

Главный вход в Парк им. 30-летия ВЛКСМ - «Красная звезда» - «Л. Чайкиной» - площадка перед театром «Галерка» - «Омский дом дружбы» - «11-я Рабочая» - «Омский дом дружбы» - «ПО им. Баранова» - «Администрация Октябрьского округа» - «Кинотеатр «Космос».

29 декабря

Старт 16:30 – финиш 19:30

Остановки:

Ул. Стороженко, д. 21/1 - Аквапарк «АкваРИО» - ул. 21-я Амурская - площадь перед Ледовым дворцом спорта им. В. Фетисова - ЖК «Тарская крепость».

30 декабря

Старт 17:00 – финиш 20:00

Остановки:

«Сибзавод» - «Городок водников» - «СибАДИ» - «Омский государственный технический университет» - ТРЦ «Кристалл» - ДК Малунцева - ДК Малунцева- ТРЦ «Кристалл» - «Омский государственный технический университет - «СибАДИ» - «Городок водников» - «Сибзавод».

Многие уже опробовали на себе зимние развлечения.Фото: пресс-служба администрации города Омска

А КАК ЖЕ ПОКАТУШКИ?

В этом году задача сделать к Новому году горки и ледяные лабиринты для городских властей и коммунальщиков была особенно сложной. Ведь снега не было еще до середины декабря. Однако проблему удалось решить. Традиционно самые лучшие горки и захватывающие горки сделали в парки имени 30-Летия ВЛКСМ. Там же залили прекрасный каток под открытым небом. Подготовили и другие как

Однако в этом году для омичей, любящих экстрим, сделали еще одну зону зимних развлечений – «Айс Парк». В парке имени 300-летия Омска открылся комплекс горок в районе улицы Ватутина.

- Он включает в себя две горки высотой 3 и 7 метров. Воспользоваться ими посетители парка смогут бесплатно. Расположены горки на центральной аллее, вход со стороны бульвара Архитекторов. Будет доступен прокат тюбингов. Стоимость аренды от 150 до 200 руб. в час. Также в парке начнет работу кафе с перекусом и горячими напитками, - рассказали организаторы.

Места гуляний украсили яркими огнями и иллюминацией.Фото: пресс-служба администрации города Омска

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мультимедийное шоу с усадьбой Деда Мороза в Историческом парке

До 15 января в историческом парке «Россия – моя история» около ТЦ «Континент» проходит шоу-спектакль «Следуй за звездой» в мультимедийной усадьбе Деда Мороза.

Яркое представление, эффект погружения, удивительные декорации с проекцией – все это под куполом экрана – часть сказочного действия происходит прямо над головами зрителей, увлекая их в новогоднюю волшебную историю.

Гости усадьбы, побывают на дне глубоководного океана, прокатятся по снежным

тоннелям на северном полюсе, насладятся красотой и простором открытого космоса, и, конечно, встретятся с Дедушкой Морозом, и расскажут ему о своей самой заветной мечте! Продолжительность спектакля – 50-60 минут. Билеты для детей 500 рублей, для взрослых – 600.

КАК ПОГОДКА?

В первые дни года будет около нуля

Начало года, по прогнозам синоптиков, ожидается очень теплым. В новогоднюю ночь будет немного морозно – около -16. Зато с 1 по 4 января омичей порадует очень теплая погода. Временами будут даже плюсовые значения днем! Обещают и постоянные снегопады. Так что сидеть дома точно не вариант.

31 декабря: -15…-17

1 января: 0…-1

2 января: -1…+1

3 января: -1…-2

4 января: -1…+1