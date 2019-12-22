В Омске обрушилось четырехэтажное здание: Один человек погиб

Стало известно о ЧП на окраине Омска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, обрушилось четырехэтажное старое здание. Все случилось, когда двое рабочих проводили его демонтаж. По словам местного сторожа, под завалами может находиться человек. По информации собственного источника kp.ru, при обрушении погиб один человек. Им оказался 46-летний житель Омска Алексей Байтимиров. В региональном МЧС информацию об этом пока не подтверждают. По нашим данным, все случилось на территории комбикормового завода. Рухнула водонапорная башня.

- Мы сейчас работаем над разбором завалов. Сложились три этажа заброшенного здания, находящегося на территории одного из омских предприятий в Кировском округе. Кому принадлежит здание и какие работы велись на нем и с чьего указания - выясняется. Уточняется и информация о том, что под завалами могут быть люди, - рассказали нам в региональном МЧС.

Нет данных о погибших пока и у следственного комитета. Нам посоветовали получать оперативную информацию у МЧС, сотрудники которого работают на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/751045" frameborder="0"></iframe> В Омске на заводе обрушилась водонапорная башня.

- На данный момент никакой информации о происшествии у нас нет. Она может появиться лишь тогда, когда появятся пострадавшие или погибшие, - прокомментировали "Комсомолке" ситуацию в следкоме.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.