Потоп в омских Нефтяниках: Жители десятка домов сидят без воды

Неприятную картину наблюдали из окон утром жители сразу нескольких домов в омских Нефтяниках. Там произошла коммунальная авария, холодная вода хлынула на улицу, затопило несколько дворов. Вода мгновенно начала замерзать. Жители жалуются: невозможно пройти к домам. Видео устранения последствий коммунальной аварии омичи сняли на видео. На месте работали сотрудники "Водоканала". Ролик появился в социальных сетях.

- Всю ночь шла вода. Теперь тракторы выкачивают воду. Залило до самого подъезда. Видите, какой потоп? Как выходить с ребенком? - комментирует случившееся на видео местная жительница.

Однако затопленные дворы, жижа кругом и скользкие улицы - не единственная проблема, с которой столкнулись омичи после коммунальной аварии. Несколько домов, в которых живут сотни горожан, остались без холодной воды. Информация об аварии уже появилась на сайте "Мой дом". Согласно ему без холодной воды сидят жители следующих домов: 50 лет Профсоюзов, 102, 100/1, 102/1, а также на улице 22 Апреля, 37/2, 37/1, 39, 39/1, 28/1, 28/2, 28/3.

Сейчас рабочие ремонтируют водопровод. Когда людям дадут воду, пока неизвестно.