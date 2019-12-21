В Омске бизнесмен подарил детскому хоспису коттедж за 40 миллионов

Когда еще рассказывать о настоящих чудесах и добрых делах, как не перед Новым Годом. Руководитель омской благотворительной организации «Радуга» Валерий Евстигнеев до сих пор не верит, что это произошло.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ СЕМЕЙ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ДЕТЬМИ

Еще в начале этого года на него настойчиво пытался выйти бизнесмен. Когда коммерсант дозвонился до Евстигнеева, то застал врасплох.

- Он позвонил мне и сказал: «Я хочу подарить вашей организации коттедж». Поставил лишь одно условие: здание должно использоваться только для нужд деток. Я, конечно, был в шоке. Даже сперва не поверил, что он действительно его собирается отдать просто так. Лишних средств-то у нас нет. Поэтому отказался.

Но бизнесмен звонил снова и снова. В итоге Евстигнеев с ним все-таки встретился. На встрече меценат спокойно сказал:

- Валерий, не торопись отказываться. Просто подумай.

Руководитель «Радуги» все взвесил и согласился. Теперь он даже боится представить, что благотворительная организация могла остаться без этого здания.

- Тут есть все: бассейн, камин, сауна, огромная рекреационная зона вокруг, где можно гулять. Думаю, стоимость здания 35-40 миллионов. Мы уже решили, что будем использовать этот дом для курируемых нами 144 семей, в которых есть тяжело или неизлечимо больные детки. Они наблюдаются в нашем хосписе. Так вот это станет что-то вроде паллиативного центра нашего хосписа. Сюда эти семьи смогут приезжать как на дневной стационар: гулять здесь, отдыхать, проводить время с детками и общаться с другими семьями, получать процедуры и медицинскую помощь, - делится наполеоновскими планами Валерий Евстигнеев.

АНОНИМ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Сейчас в доме проводится ремонт. Он был полностью готов для проживания, но все-таки в «Радуге» решили придать интерьеру более веселый и игривый вид. Чтобы в комнатах и залах были детские обои, оформлена игротека. К тому же нужно обустроить коттедж доступной средой: уже начали устанавливать лифт, делают пандусы и ограждения внутри дома. Главная задача – коттедж должен быть безопасен для ребятишек. Планируют все закончить к маю следующего года. Стоимость ремонта в благотворительной организации оценили в 6-8 миллионов рублей. Но таких денег у «Радуги» пока нет.

- К сожалению, омский бизнес не балует нас своей помощью, в городе не так много меценатов. Чаще всего переводят пожертвования простые люди: домохозяйки, пенсионеры, студенты. То есть как раз те, у кого и возможностей то не много. Тем удивительнее, что этот бизнесмен сделал нам такой шикарный подарок, - рассказывает Валерий Евстигнеев.

По его словам, раньше в этом коттедже на улице Кондратюка жила семья дарителя. Но потом переехали в город в квартиру.

- Кто он? Работяга! У человека свое дело, занимается деревообрабатывающим бизнесом, я был в его цехах. У него у самого четверо прекрасных, к счастью, здоровых детей, - говорит Евстигнеев.

Руководитель «Радуги» перед тем как принять подарок долго разговаривал с меценатом. Спрашивал, что его побудило.

- Он мне сказал: «Валерий, понимаете, я давно за вами наблюдаю. Вы 20 лет уже идете по этому пути, и я преклоняюсь перед вашим выбором. Я не мог иначе». Он просто хороший человек, очень просил не раскрывать его имени - продолжает наш собеседник.

Характеризует мецената и еще одна любопытная деталь. Вместе с коттеджем он передал «Радуге» и старого пса, жившего в будке на территории. Попросил следить за ним и ни в коем случае не избавляться.

- Собака была старая, воля бизнесмена была такая – чтобы животное умерло своей смертью. Пес болел, я раза 4 привозил ему ветеринаров. Некоторые предлагали его усыпить – потому что собака уже с трудом выходила принимать пищу. Но я, естественно, отказался. Я же обещал. К сожалению, с наступлением холодов животное умерло своей смертью.

Сейчас Валерий Евстигнеев все силы бросил на коттедж для детского хосписа. Он очень хочет, чтобы уже весной ремонт был закончен и в мае сюда приедут первые семьи с ребятишками. Вот только нужных 6-8 миллионов на выполнение всех работ пока нет. В «Радуге» очень рассчитывают на помощь омичей и других бизнесменов.

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Благотворительный центр «Радуга»:

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8 800 511 80-84, https://raduga-omsk.ru/

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