2019-12-21T14:15:00+03:00
Общество

В Омске бизнесмен подарил детскому хоспису коттедж за 40 миллионов

И очень просил благотворительную организацию, чтобы его имя осталось неизвестным
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
В этом коттедже раньше жил меценат с семьей. ФОТО: Валерий Евстегнеев.В этом коттедже раньше жил меценат с семьей. ФОТО: Валерий Евстегнеев.
Изменить размер текста:

Когда еще рассказывать о настоящих чудесах и добрых делах, как не перед Новым Годом. Руководитель омской благотворительной организации «Радуга» Валерий Евстигнеев до сих пор не верит, что это произошло.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ СЕМЕЙ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ДЕТЬМИ

Еще в начале этого года на него настойчиво пытался выйти бизнесмен. Когда коммерсант дозвонился до Евстигнеева, то застал врасплох.

- Он позвонил мне и сказал: «Я хочу подарить вашей организации коттедж». Поставил лишь одно условие: здание должно использоваться только для нужд деток. Я, конечно, был в шоке. Даже сперва не поверил, что он действительно его собирается отдать просто так. Лишних средств-то у нас нет. Поэтому отказался.

Но бизнесмен звонил снова и снова. В итоге Евстигнеев с ним все-таки встретился. На встрече меценат спокойно сказал:

- Валерий, не торопись отказываться. Просто подумай.

Руководитель «Радуги» все взвесил и согласился. Теперь он даже боится представить, что благотворительная организация могла остаться без этого здания.

- Тут есть все: бассейн, камин, сауна, огромная рекреационная зона вокруг, где можно гулять. Думаю, стоимость здания 35-40 миллионов. Мы уже решили, что будем использовать этот дом для курируемых нами 144 семей, в которых есть тяжело или неизлечимо больные детки. Они наблюдаются в нашем хосписе. Так вот это станет что-то вроде паллиативного центра нашего хосписа. Сюда эти семьи смогут приезжать как на дневной стационар: гулять здесь, отдыхать, проводить время с детками и общаться с другими семьями, получать процедуры и медицинскую помощь, - делится наполеоновскими планами Валерий Евстигнеев.

АНОНИМ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Сейчас в доме проводится ремонт. Он был полностью готов для проживания, но все-таки в «Радуге» решили придать интерьеру более веселый и игривый вид. Чтобы в комнатах и залах были детские обои, оформлена игротека. К тому же нужно обустроить коттедж доступной средой: уже начали устанавливать лифт, делают пандусы и ограждения внутри дома. Главная задача – коттедж должен быть безопасен для ребятишек. Планируют все закончить к маю следующего года. Стоимость ремонта в благотворительной организации оценили в 6-8 миллионов рублей. Но таких денег у «Радуги» пока нет.

- К сожалению, омский бизнес не балует нас своей помощью, в городе не так много меценатов. Чаще всего переводят пожертвования простые люди: домохозяйки, пенсионеры, студенты. То есть как раз те, у кого и возможностей то не много. Тем удивительнее, что этот бизнесмен сделал нам такой шикарный подарок, - рассказывает Валерий Евстигнеев.

По его словам, раньше в этом коттедже на улице Кондратюка жила семья дарителя. Но потом переехали в город в квартиру.

- Кто он? Работяга! У человека свое дело, занимается деревообрабатывающим бизнесом, я был в его цехах. У него у самого четверо прекрасных, к счастью, здоровых детей, - говорит Евстигнеев.

Руководитель «Радуги» перед тем как принять подарок долго разговаривал с меценатом. Спрашивал, что его побудило.

- Он мне сказал: «Валерий, понимаете, я давно за вами наблюдаю. Вы 20 лет уже идете по этому пути, и я преклоняюсь перед вашим выбором. Я не мог иначе». Он просто хороший человек, очень просил не раскрывать его имени - продолжает наш собеседник.

Характеризует мецената и еще одна любопытная деталь. Вместе с коттеджем он передал «Радуге» и старого пса, жившего в будке на территории. Попросил следить за ним и ни в коем случае не избавляться.

- Собака была старая, воля бизнесмена была такая – чтобы животное умерло своей смертью. Пес болел, я раза 4 привозил ему ветеринаров. Некоторые предлагали его усыпить – потому что собака уже с трудом выходила принимать пищу. Но я, естественно, отказался. Я же обещал. К сожалению, с наступлением холодов животное умерло своей смертью.

Сейчас Валерий Евстигнеев все силы бросил на коттедж для детского хосписа. Он очень хочет, чтобы уже весной ремонт был закончен и в мае сюда приедут первые семьи с ребятишками. Вот только нужных 6-8 миллионов на выполнение всех работ пока нет. В «Радуге» очень рассчитывают на помощь омичей и других бизнесменов.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь

Благотворительный центр «Радуга»:

644099, Россия, Омск, ул. Красина, 4/1

8 800 511 80-84, https://raduga-omsk.ru/

+7 (3812) 24-68-60

+7 (3812) 24-65-01

+7 (3812) 908-902

radeva@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Омичи недовольны новыми реагентами на дороге, которые портят машины
Для омичей изменили плату за мусор
На видео сняли, как Дед Мороз зажег клубным танцем на утреннике в омском садике
Паша, которого отчим и мать ставили на гречку, сильно скучает по своей собаке
Более 300 сотрудников Омского филиала Россети Сибирь получили награды накануне Дня энергетика
В Омске из-за праздников перекроют центральные улицы
В Омске уже несколько дней ищут водителя, сбившего 6-летнего ребенка
Омск назвали в списках городов, которые загрязняют реки
Из-за вспышки кори всех омских гастарбайтеров заставят привиться
В омской школе снова обвалилась часть потолка
В Омске троллейбус сбил 84-летнюю пенсионерку
В Омске бывшего зэка взяли в магазин сторожем, а он его обокрал
Жители омской области обокрали ювелирный и спрятались в шкафу
В омской школе отменили занятия из-за распыленного газа
Полицейские проверяют информацию об омском педофиле, якобы напавшем на ребенка
Омичи добровольно сдали целый склад оружия и боеприпасов
Из квартиры омички вынесли 10 тысяч ведер мусора
В Омской области школьника жестоко избил сверстник
Управлением Россельхознадзора по Омской области проведена пресс-конференция по итогам работы за 2019 год
Омская полиция выложила видео погони за угонщиком ВАЗ
На Омск надвигается метель с порывистым ветром
В Омске бухгалтер украла 10 млн у фирмы, где работала
Омичка, ставившая сына на гречку, готова бороться, чтобы его ей вернули
Суд оставил омича без квартиры, признав завещание знакомой ему пенсионерки недействительным
В Омске завершается суд над главой финансовой пирамиды, обманувшей 749 вкладчиков
Подкарантинную продукцию не пустили на территорию Омской области