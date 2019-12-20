Омск принял знамя Эстафеты добрых дел

19 декабря 2019 года в Омске прошли торжественные мероприятия, посвященные передаче символа Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел Следственного комитета Российской Федерации, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут эстафеты проходит от Дальнего Востока до Калининграда. Цель эстафеты – патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе.

В мероприятиях приняли участие представитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Андреев Юрий Александрович, и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Марковиченко Сергей Владимирович, министр региональной безопасности Кондин Андрей Иванович, представители администрации г. Омска, ветераны следствия и Великой Отечественной войны.

Военная история Омска – основного центра оборонной промышленности в Сибири неразрывно связана с историей защиты Отечества. В годы Великой Отечественной войны в Омск из прифронтовой полосы было эвакуировано около ста промышленных предприятий, 60 госпиталей и с ними тысячи людей. Все материальные и людские ресурсы области были направлены на обеспечение фронта. Город превратился в кузницу оружия и воинского снаряжения. Омские заводы выпускали самолеты, танки, мины, радиостанции, оптические прицелы и бинокли. В Омске находились конструкторское бюро и завод опытного самолетостроения, где работали выдающиеся отечественные конструкторы А. Н. Туполев, С. П. Королев и другие. Именно с военных лет началось развитие омских гигантов индустрии, таких как моторостроительное предприятие им. П. И. Баранова, заводы «Электроточприбор», им. Н. Г. Козицкого, объединение «Полет» и другие. В эти годы в Омске были построены шинный завод, кордная фабрика. В годы войны в городе и области было сформировано 18 воинских подразделений, среди них 282, 264, 308 стрелковые дивизии, 70 батальон морской пехоты, батальоны связи и батальоны санитарного обеспечения. Омская область отправила на фронт около 287 тысяч солдат, 144 тысячи воинов-омичей не вернулись с полей сражений, погибли в боях, пропали без вести. Звания Героя Советского Союза удостоен 271 омич, в том числе генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, зверски замученный в фашистском лагере за отказ сотрудничать с оккупантами. 33 омича - полные кавалеры орденов Славы. Более 3,5 тысяч рабочих и инженерно-технических работников отмечены правительственными наградами, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За годы войны из прифронтовых районов и Ленинграда в Омскую область были эвакуированы 142 детских учреждения и 15,6 тысячи детей.

На плацу на территории автобронетанкового инженерного института, в котором первый выпуск обучающегося командного состава для Красной Армии состоялся 10 июня 1941 года, рядом с мемориальным комплексом выстроились в торжественном построении сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области, кадеты бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья кадетская школа-интернат № 9 имени Маршала Советского Союза Д.Т.Язова», курсанты автобронетанкового инженерного института Министерства обороны Российской Федерации, участники регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Омской области.

Под марш духового оркестра символ эстафеты – знамя межрегиональной общественной организации «Молодежный союз Юный следователь» знаменной группой доставлено на ретро-автомобиле военных лет и передано юнармейцам омского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», находившимся на современной военной машине. Торжественным маршем участники церемонии проследовали к Вечному огню, где возложили цветы и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Акция продолжилась торжественным собранием в актовом зале автобронетанкового инженерного института. С приветственным словом к собравшимся обратился представитель Следственного комитета России, который призвал молодежь всегда помнить о героизме нашего народа, заплатившего высокую цену за мирную жизнь потомков. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина представитель центрального аппарата Следственного комитета вручил памятную медаль Следственного комитета Российской Федерации ««75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» ветерану войны Лесовскому Виктору Владимировичу.

Ветеран Великой Отечественной войны Лесовский Виктор Владимирович в январе 1942 года в возрасте 15 лет самостоятельно стал работать на старейшем оборонном предприятии страны, основанном в 1916 году, Омском моторостроительном объединении им. П.И. Баранова. В 16 лет, в июне 1943 года, не попадая под призывной возраст, он, проявляя высокую гражданскую сознательность, добровольно вступил в ряды Советской Армии и был направлен на службу на Дальний Восток в составе 33-го бомбардировочного полка морской авиации, входящей в состав Тихоокеанского флота. Участвовал в освобождении Северной Кореи от оккупации Японии. После окончания войны продолжил службу в полку до 1950 года, после чего демобилизовался. В мирное время, вернувшись в родной город, работал в Омском обкоме коммунистической партии.

В ответном слове растроганный после вручения награды ветеран войны Лесовский Виктор Владимирович поблагодарил присутствовавших и поделился личными воспоминаниями о пережитых советским народом суровых днях Великой Отечественной войны, поздравил юноармейцев с участием во Всероссийской патриотической молодежной Эстафете добрых дел и пожелал им быть образцом в учебе и быту.

Кроме того, памятными медалями Следственного комитета Российской Федерации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» награждены ветераны Косенок Константин Егорович, Смирнов Иван Иванович и Лебедкин Аркадий Алексеевич, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать в зале. Памятные награды им будут вручены сотрудниками следственного управления в домашней обстановке.

В торжественной обстановке представитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации вручил родителям трагического погибшего 14-летнего юнармейца Артура Рахимова медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» посмертно. 20 апреля 2019 г. в Омске Артур Рахимов бесстрашно пришел на помощь двоим тонувшим 8-летним мальчикам, однако спасти одного из ребят не удалось. Выбраться из ледяной воды у Артура не было сил.

Представитель Следственного комитета России отметил, что Артур как достойный член «Юнармии» стал примером мужества и отваги для всех юнармейцев. Ничто не восполнит горе утраты, но память о геройском поступке мальчика навечно вписана в историю омских юнармейцев.

После праздничного концерта мероприятие продолжилось в стенах старейшего оборонного предприятия Омска - .

Сотрудники Следственного комитета провели урок мужества и трудовой славы на старейшем оборонном предприятии Омска - в историческом военном музее авиации Омского моторостроительного производственного объединения имени П.И. Баранова, где для кадет подшефного следственному управлению 9 класса бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Казачья кадетская школа-интернат № 9 имени Маршала Советского Союза Д.Т.Язова» был проведен урок воинской и трудовой славы омичей и экскурсия.

В стенах музея ветеран труда Байгачева Маргарита Семеновна, во время Великой Отечественной войны с 15 лет работавшая на моторостроительном заводе имени П.И. Баранова, рассказала юным будущим защитникам Отечества - кадетам о тяжелом труде на благо Родине во время войны.

Омское моторостроительное производственное объединение имени П.И. Баранова - федеральное государственное унитарное предприятие — производитель авиационных двигателей, включен в список стратегических заводов России, утвержден указом Президента РФ 4 августа 2004.

Предприятие ведет свою историю с 1916, когда в Александровске (ныне — Запорожье) выпустило первый авиадвигатель. Предприятие неоднократно меняло имя: с 1920 — «Большевик», с 1927 — «Государственный союзный завод № 29», в 1933 заводу присвоили имя погибшего в авиакатастрофе начальника главного управления авиационной промышленности.

В 1920-х гг. завод стал переоснащаться и расширяться. В 1925 г. начался серийный выпуск авиадвигателей М-6. К 1930 году завод освоил двигатель М-22 (480 л. с.), который устанавливался на самолетах И-15, И-16, Сталь-3, Хаи-1, К-5, АНТ-14 и других. В 1935 -1941 гг запущено в производство около 10 типов двигателей и их модификаций, в том числе М-85 (850 л. с.), М-88 (1 100 л. с.). Изготовленные на заводе двигатели стояли на самолете «Родина» В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой, совершивших в 1938 рекордный беспосадочный перелет по маршруту Москва— Дальний Восток (6 540 км).

С начала Великой Отечественной войны Запорожский моторостроительный завод им. П.И. Баранова эвакуировали в Омск. В августе—сентябре 1941 года в Омск прибыло 1 056 платформ и вагонов с оборудованием, 12 тыс. работников и членов их семей. Станки разместили на территорию двигателестроительного завода, строившегося в Омске с 1936 года и планировавшегося к пуску в 1943 г. Уже 7 ноября 1941 г. прошел испытания авиационный двигатель М-88Б. 2 декабря 1941 г. началось производство более экономичных и надежных авиационных двигателей АШ-82 ФН (1 850 л. с.) для истребителей Су-2, И-180, Ла-5, Ла-7, Ла-9, Ла-11, бомбардировщиков дальнего действия Ил-4, пикирующих бомбардировщиков Ту-2, тяжелых бомбардировщиков Пе-8. В мае 1942 г. коллективу завода присуждено 1-е место во Всесоюзном социальном соревновании и вручено переходящее Красное знамя ГКО СССР. В дальнейшем коллектив завода удостаивался такой награды еще 6 раз. В годы войны за образцовое выполнение заданий 458 работников завода награждены орденами и медалями.

После окончания войны завод остался в Омске и продолжал изготавливать моторы АШ, которые устанавливались на пассажирские самолеты Ил-12, Ил-14, вертолеты Ми-4. В конце 1950-х гг. началось освоение газотурбинных двигателей. Параллельно развивалось производство ракетных двигателей (ЖРД), которыми предприятие занималось до 1975 года. В 1967 г. завод начал выпуск турбореактивных двигателей (ТРДФ) для самолетов Су-17 и Су-24. В 1983 организовано производство нового поколения газотурбинных двигателей.

ОМПО им. П.И. Баранова награждено орденами Трудового Красного Знамени (1944), Ленина (1945), Октябрьской Революции (1971).

О славной истории оборонного предприятия, трудовых и военных подвигах его рабочих рассказал подросткам и следователям на экскурсии в музее сотрудник краснознаменного предприятия.

Представитель Следственного комитета России рассказал подросткам об организованной Следственным комитетом Российской Федерации Всероссийской патриотической молодежной Эстафете добрых дел, включенной Администрацией Президента Российской Федерации в план основных мероприятий по проведению Года памяти и Славы. Маршрут эстафеты проходит от Дальнего Востока до Калининграда. Цель данной акции обозначена уже в самом названии – оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Затем рассказ перешел в формат живого диалога – подростки живо интересовались историей авиации и сражениями на фронте, их интересовала жизнь тыловиков, условия круглосуточной непрерывной работы, кадеты спрашивали, как с такими непомерными физическими нагрузками удалось справляться простым рабочим, большинство из которых были несовершеннолетние и женщины. Своими воспоминаниями о работе на предприятии поделилась с присутствовавшими ветеран тыла Байгачева Маргарита Семеновна. Услышанное никого не оставило равнодушным.

За трудовые подвиги Маргарите Семеновне вручена памятная медаль Следственного комитета Российской Федерации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Кроме того, на мероприятии в торжественной обстановке представителем Следственного комитета Российской Федерации было вручено благодарственное письмо Следственного комитета кадету 9 класса школы-интернаты № 9 имени Маршала Советского Союза Д.Т.Язова 14-летнему Степану Еременко, который в мирное время, 12 июня 2019 года, проявил героизм и отвагу, и смело бросился на помощь тонувшему 8-летнему мальчику. Степан, нырявший несколько раз, смог в мутной воде разглядеть ребенка и вытолкнуть его на поверхность. Благодаря его самоотверженным действиям жизнь мальчика удалось спасти.

Мероприятие закончилось познавательной экскурсией с увлекательным рассказом об авиационных и ракетных двигателях от времен Великой Отечественной войны до наших дней.