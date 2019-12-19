Врачи «Евромеда» будут оказывать помощь пациентам в новогодние каникулы

Новый год – самый волшебный праздник не только для детей, но и для взрослых. Он всегда ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, наряженной елкой и зимними забавами. Но для здоровья новогодние праздники – не самое безопасное время. По статистике, именно в этот период существенно возрастает уровень травматизма, учащаются случаи отравлений и обострений хронических заболеваний, обмороков и переохлаждений. При этом большинство медицинских учреждений переходит на сокращенный режим работы, а нагрузка на «скорую помощь» возрастает в два раза.

Получить гарантированную медицинскую помощь можно в «Евромеде». В период новогодних каникул скорая и неотложная помощь будет дежурить круглосуточно, без выходных. Сотрудники «Евромеда» готовы оказать экстренную помощь (на территории города Омска и в близлежащих районах Омской области) при любых патологиях или выездную консультативную помощь врачей. Также пациенты могут получить диагностику с выездом на дом, воспользоваться услугами патронажа или транспортировки.

Особенно популярным в новогодние праздники становится лечение пищевых, алкогольных и инфекционных интоксикаций организма. Сотрудники отделения скорой помощи «Евромеда» проводят внутримышечные и внутривенные вливания, введение препаратов, улучшающих метаболизм, витаминов и медикаментозных препаратов, запись ЭКГ для контроля деятельности сердца и другие манипуляции.

Взрослые и детские отделения Центра готовы принимать пациентов все январские праздники (кроме 1, 2 и 7 января).

График работы «Евромеда» на Съездовской, на Зеленом острове, Детского «Евромеда», а также справочной службы будет изменён в следующие дни:

26 и 31 декабря – с 8.00 до 13.00;

1, 2 января – выходные дни;

3, 4 января – с 8.00 до 18.00;

5 января – с 9.00 до 18.00;

6, 8 января – с 8.00 до 18.00;

7 января – выходной день.

Центр медосмотров (пр. Карла Маркса, 15) будет работать по изменённому графику:

26 и 31 декабря – с 8.00 до 13.00;

1, 2, 3 января – выходные дни;

4, 6 января – с 8.00 до 14.00;

5, 7, 8 января – выходные дни.

Вызвать врача на дом можно будет все дни, кроме 31 декабря, 1, 2, 7 января в обычное время, кроме:

26 декабря – с 8.00 до 13.00;

3, 4, 5, 6, 8 января – с 8.00 до 18.00.

С 9 января 2020 года все корпуса Центра возобновляют работу по привычному режиму.

Позвонить в «Евромед» можно по телефонам:

справочная служба 8 (3812) 99-15-32;

скорая помощь 8 (3812) 33-00-03;

вызов врача на дом 8 (3812) 33-03-33.

Euromed-omsk.ru

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