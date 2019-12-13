2019-12-13T09:28:58+03:00
Здоровье

На сайте «Евромеда» начал работу личный кабинет

Несмотря на то, что сервис стал доступен совсем недавно, в нем уже успели зарегистрироваться около 1000 человек.
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Посмотреть всю историю обслуживания в клинике, начиная с момента первого посещения, видеть онлайн результаты анализов сразу после готовности, записаться на прием к врачу и отменить запись – всё это и многое другое теперь доступно для пациентов Медицинского центра «Евромед» в личном кабинете на корпоративном сайте.

Одним из самых востребованных элементов функционала личного кабинета является возможность посмотреть все данные своей медицинской карты, включая протоколы консультаций, заключения диагностических исследований, даты посещений и фамилии врачей, которые проводили прием. Теперь не нужно обращаться в клинику, чтобы получить утерянный протокол врача, который проводил прием несколько лет назад, не нужно складывать результаты исследований в специальную папку, чтобы отслеживать динамику. В личном кабинете есть все данные о посещениях «Евромеда», независимо от их времени или корпуса.

Полезен будет кабинет и тем, кто проходит лабораторную диагностику и с нетерпением ждет результатов анализов. В личном кабинете отображается результат сразу после готовности исследования.

Кроме того, в личном кабинете можно записаться на приём к врачу и, при необходимости, отменить эту запись. Так как кабинет пока работает в тестовом режиме, список врачей, доступных для онлайн-записи, ограничен. В будущем планируется, что записаться через личный кабинет можно будет ко всем специалистам «Евромеда».

Получить доступ к личному кабинету (персональный логин и пароль) можно только в «Евромеде» при наличии паспорта. Если родители хотят получить доступ к данным своего ребенка (детей), необходимо иметь на руках паспорт и свидетельство о рождении ребенка (детей).

Доступ можно получить:

- в корпусе на Съездовской – после получения талона в электронной регистратуре (кнопка «Оформить доступ в личный кабинет»);

- в Детском «Евромеде» - после получения талона в электронной регистратуре (кнопка «Оформить доступ в личный кабинет»);

- в корпусе на Зеленом острове –без талона у сотрудников VIP-регистратуры.

Сервис абсолютно бесплатен для пациентов.

Ссылка на вход в личный кабинет выдается пациенту вместе с логином и паролем. Кроме того, войти в личный кабинет можно по ссылке сверху на главной странице сайта euromed-omsk.ru.

Лицензия министерства здравоохранения Омской области на осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-О1-ОО25О6 от 07.03.2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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