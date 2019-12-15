В Омске на день без воды останутся несколько микрорайонов
«Омскводоканал» будет проводить плановые работы по ремонту сетей. В связи с этим на понедельник и вторник запланировано отключение холодной воды сразу в нескольких частях города.
Список улиц, попадающих под плановое отключение:
В понедельник, 16 декабря, воды не будет с 10.00 до 20.00 по следующим адресам:
– пр-т Мира, 11/1, 11/2, 11/8;
– ул. Правый берег Иртыша, 191, 189, 187, 185, 190, 156а, 156, 184, 182, 180, 178, 183, 181, 179, 177, 172, 169, 168/1, 168, 169, 157, 152а, 174/1, 155, 154а, 154б, 154в, 175а.
Во вторник, 17 декабря, с 04.00 до 19.00, воду отключат поо этим адресам:
– ул. Орджоникидзе, 162;
– ул. 9-я Северная, 99;
– ул. 9-я Северная, 99/1;
– ул. Тарская, 145/1;
– ул. Орджоникидзе, 162б;
– ул. Орджоникидзе, 164;
– ул. Тарская, 149;
– ул. Тарская, 151а;
– ул. 1-я Северная/95;
– ул. 1-я Северная, 95в;
– ул. Герцена, 79;
– ул. Герцена, 50;
– ул. Осоавиахимовская, 36а;
– ул. Герцена, 69;
– частный сектор по ул. 10-й и 11-й Северным;
– ВРК по ул. 2-я, 4-я, 5-я, 7-я, 10-я Северные, ул. Осоавиахимовская.
Абоненты на пониженном давлении:
– ул. Яковлева, 9 и 11;
– ул. Октябрьская, 98.
Также во вторник, 17 декабря, 09.00 до 22.00 воды не будет на Левобережье по адресам:
– улица 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 (ТК «Континент»);
– улица Конева, д. 25 (АЗС).
На пониженном давлении останется 12-й микрорайон.
ИСТОЧНИК KP.RU