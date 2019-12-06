Технология ослепительной улыбки в "Идеал Д".

Для того, чтобы улыбнуться, человеку приходится «включить» 17 лицевых мышц, правда некоторые максималисты утверждают, что гораздо больше – от 46 до 53. Спорный факт, который опровергнуть или подтвердить могут только специалисты в области анатомии, но это и не главное.

А главное то, что ни активная работа мышц, ни харизматичная смешинка в глазах и обаятельные ямочки на щеках, ни открытость и желание произвести приятное впечатление на окружающих не возымеют должного эффекта, если спутником улыбки служат жёлтые или потемневшие, покрытые нездоровым налётом, а то и вовсе прокуренные зубы.

К сожалению, такой парадоксальный диссонанс встречается отнюдь не редко. Парадоксальный, потому что сегодня в руках стоматологов столько эффективных, высокотоехнологичных и малотравматичных методик, позволяющих вернуть сверкающую белизну самым запущенным зубам.

Прежде всего, стоит понимать, что на изменение цвета зубной эмали влияет масса факторов, на которые мы просто не обращаем внимания в повседневной жизни. Например, крепкий чай, кофе и продукты, обладающие красящими свойствами. Нарушение обмена веществ, наследственные заболевания и приём отдельных медикаментов. Возрастное истончение эмали, неправильная чистка зубов и всё то же пресловутое курение.

Процесс формирования дисколорита зубов длительный, потому мы, порой, просто не обращаем внимания на внешние изменения. А стоит. И для этого не обязательно прикладывать к лицу профессиональную шкалу цвета зубов Вита, достаточно сравнить свои фотографии десяти- пятнадцатилетней давности с сегодняшними. Если сравнение не в пользу реальности, оправляйтесь на процедуру профессионального отбеливания в стоматологическую клинику «Идеал - Д». Почему именно в эту клинику? Потому что её создатель и руководитель Дина Шамильевна Копылова – один из самых авторитетных профессионалов в нашем городе – строго придерживается ключевого принципа: идеальные зубы должны быть у всех, и каждый пациент должен быть доволен результатом лечения. Ну а если вы панически боитесь звука бормашины, просто заставьте себя забыть о своих страхах и придите сюда. Ваша решительность будет вознаграждена. Ведь ещё одно правило доктора Копыловой Д.Ш. и её коллег: " Вы получите удовольствие сидя в стоматологическом кресле". Здесь работают специалисты высочайшей квалификации на новейшем оборудовании. А технологии и материалы, которые они используют, позволяют решить любую, самую сложную, проблему пациента.

В частности, отбеливание зубов в клинике проводят на аппарате ZOOM с применением высокоэффективного геля. Под действием света и геля, красящий фермент становится водорастворимым и вымывается.В результате улучшается яркость и гладкость зубов. Важный аспект, в клинике «Идеал - Д» зубы отбеливают абсолютно безопасно и для эмали, и для всего организма. Эта методика дает мгновенные результаты на долгие годы всего лишь за 3 аппликации, которые длятся от 15 до 40 минут. При этом зубы отбеливаются на 6-8 оттенков.

В этом принципиальное отличие процедуры от профессиональной чистки зубов. Её, кстати, тоже нужно делать регулярно, в зависимости от способа (ультразвуковой, лазеротерапевтический, аппаратный, ручной) раз в полгода или год. В процессе чистки стоматолог удаляет налёт с эмали и зубной камень. Это необходимая манипуляция для профилактики кариеса и других заболеваний твёрдых тканей зубов, заболеваний пародонта и даже для устранения неприятного запах изо рта и повышения местного иммунитета.

Возвращаясь к процедуре отбеливания, стоит сказать о некоторых нюансах, которые обязательно нужно знать. Если на зубах есть открытые кариозные полости, пломбы или коронки, нужно, прежде всего, санировать полость рта и заменить пломбы и коронки, поскольку они не отбеливаются. И сделать это нужно уже после процедуры отбеливания, чтобы точно подобрать цвет материалов.

А когда ваша улыбка станет обезоруживающей и сверкающей, поверьте, не заставят себя ждать гарантированный успех у противоположного пола, продуктивные бизнес-контакты и удача во всех проектах, основанных на партнёрских взаимоотношениях с людьми. Улыбайтесь, и мир улыбнётся вам.

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