В Омской области гаишник-детсадовец тормозил машины и проверял у водителей документы

Детсадовца с жезлом заметили водители на одной из дорог Тевризского района. Малыш в жилетке сотрудника ДПС лихо останавливал машины. В форме гаишника около трассы ребенок чувствовал себя очень уверенно. Андрей Василек, так зовут маленького инспектора, не стесняясь, проверял документы у водителей. Ни один из них не рискнул спорить с необычным сотрудником ДПС. А нарушители обещали, что теперь всегда будут соблюдать правила дорожного движения.

Службу Андрей нес вместе с лейтенантом полиции Сергеем Коваленко. Последний остался очень доволен необычным напарником. С поставленной задачей он справился.

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, накануне в детском саду Тевриза сотрудники ГИБДД проводили специальное занятие на знание правил дорожного движения. К одном из инспектором обратился смелый Андрей Василек. Он сказал, что очень хотел бы помогать сотрудникам ДПС нести службу. И мечтает вырасти и стать гаишником. Инспекторы в канун Нового года решили помочь исполнить мечту мальчика, пусть и всего лишь на день. В течение нескольких часов маленький Андрей был настоящим инспектором ГИБДД - со своим жезлом и специальной жилеткой.