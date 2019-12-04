В омском садике прибили елку к потолку

Новые смыслы приобрела известная присказка о тяжелом детстве с прибитыми к потолку игрушками в омском садике №241. А все из-за новогодней елки. В детсаду ее почему-то установили, не как везде, а прибили к потолку. Фото странного дерева появилось в социальных сетях. На нем видно, что елка закреплена в нескольких местах металлическими держателями. Одна из версий, зачем это было сделано: педагоги пошли на это ради безопасности малышей. Правда, не все родители оценили такую заботу об их детях.

- Соответствует ли это нормам?! Безопасно ли такое расположение елки, - задалась вопросом под фото мама одного из воспитанников.

Некоторые родители боятся, что елка оторвется в самый неподходящий момент и упадет на ребятишек. Мнения омичей разделились.

Вот такая елка в садике.Фото: ВКонтакте

- Зато весело - кто допрыгнет до елки, тому подарок, - предложила идею конкурса одна из омичек.

Другие же заметили, что очень хотели бы посмотреть, как такое дерево будут наряжать. Непонятно и как вокруг него водить хороводы. Нашлись и опытные в таких вопросах.

- Все замечательно - у нас в прошлом году точно так же висела наряженная. Папы все сделали качественно! - написала сибирячка.

А вот некоторые категорически против такой установки елки. И считают это опасным.

- Неужели это и правда в реальном садике? Неужели не Фотошоп и люди до маразма стали дебильны? Господи! - написала другая омичка.

Некоторые предположили, что после фото странной елки у заведующей появятся проблемы. "Комсомолка" пыталась получить комментарий детского сада, но там целый день не отвечают на звонки. Ситуацию прокомментировали в департаменте образования. Чиновники заявили: установить елку на потолке - идея родителей.

- Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла, - уточнили в ведомстве.

В департаменте также добавили, что в садике есть еще одна елка. Прятать подарки и водить хороводы будут именно вокруг нее.