2019-12-04T11:28:07+03:00
Спорт

Тренер «Авангарда» Хартли сделал заявление после слухов о его уходе в НХЛ

Он высказался о своем переходе в «Монреаль»
Станислав МУХИН
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ФОТО: hawk.ruФОТО: hawk.ru
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Уже несколько дней главная новость Континентальной лиги - уход Боба Хартли из "Авангарда" в "Монреаль". Причем активно циркулировали слухи о том, что главный тренер покинет омский клуб еще до окончания контракта и посередине сезона. Соглашение с канадцем рассчитано до весны 2020-го. Таким образом, "Авангард" рисковал оказаться без тренера прямо накануне плей-офф.

Сначала новость прокомментировал президент клуба Максим Сушинский. Его пришлось срочно гасить слухи о расторжении контракта с канадцем. И вот теперь высказался главное действующее лицо - сам Боб Хартли. Он, естественно, опроверг свой уход из омского "Авангарда".

- Когда я приземлился вчера в Новосибирске и включил телефон, просто обалдел. Десятки сообщений и звонков. Поначалу не мог понять, что вообще происходит. Оказалось, что один репортер из Монреаля узнал, что генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен находится в Москве, - рассказал канадский специалист в интервью "Спорт-Экспрессу". - Даже не проверил, нахожусь ли я там же, а мы ведь на выезде. И он такой: «О, раз Бержевен в Москве, а «Монреаль» проигрывает матч за матчем – у меня сенсационная новость». Вышел в эфир на радио и сообщил всем эту «новость».

По словам Хартли, ему пришлось экстренно объясняться с президентом клуба Сушинским и опровергать слухи. Он даже не разговаривал с представителями "Монреаля". Как говорит канадец, он всегда был честен в работе. Слухи он назвал болтовней.

- Я всегда был честен по отношению к имеющейся работе. Всегда был честен по отношению к людям, со мной работающим. Это просто болтовня. Никто не звонил мне из «Канадиенс». Я ни с кем не разговаривал на этот счет. Я очень рад работать в «Авангарде». Мне нравится то, что мы делаем. Мне нравится быть в нашей команде. Ну и – никто не звонил мне из «Канадиенс», - добавил Боб Хартли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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