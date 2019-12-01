Из-за омича, угрожавшего взорвать дом, эвакуировали целую улицу

Жителям улицы 1-й Транспортной в районе Порт-Артур на окраине Омска не удалось выспаться на выходных. В ночь на воскресенье, 1 декабря, им пришлось экстренно покидать свои дома и несколько часов ждать на морозе, пока на улице работали правоохранители.

Как выяснилось, не спалось их соседу, который грозил взорвать в своем доме газовый баллон. Дебошир живет с матерью, и женщина, не сумев уговорить великовозрастного сына не совершать глупостей, была вынуждена обратиться за помощью к полицейским.

Фото: vk.com/chp55

Им пришлось оцеплять всю улицу и выводить жильцов частного сектора на безопасное расстояние. Но и стражам порядка после долгих переговоров не удалось привести мужчину в чувства. Дом, где забаррикадировался омич, пришлось брать штурмом. Незадачливого «подрывника» удалось задержать. Судя по фото, выложенным очевидцами в соцсетях, на улице его уже поджидал автозак.

По предварительным данным, у задержанного имеется психическое заболевание, которое обострилось.