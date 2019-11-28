Может ли судебный пристав наложить ограничения на выезд должника из Российской Федерации?

У Иванова Ивана Ивановича есть действующие долги, которые передали на взыскание судебному приставу. После напряженного рабочего года Иван Иванович решил отправиться в отпуск в другую страну, чтобы восстановить свои силы. И вот во время прохождения регистрации в аэропорту Иван Иванович узнает, что у него наложен запрет судебным приставом на выезд за пределы РФ. И вместо того чтобы лететь на море, он вынужден в расстроенных чувствах вернуться домой.

Так может ли судебный пристав запретить должнику выезд за пределы Российской Федерации?

На самом деле может, но только в следующих случаях:

При этом следует помнить, что с момента вынесения постановления о взыскании долга должнику дается срок для добровольного погашения этого долга, который составляет 5 дней. Если должник по истечении этих 5 дней и последующие 2 месяца не оплатил, то пристав вправе по кредитным долгам, долгам ЖКХ и т.д. вынести постановление о запрете на выезд из РФ, если сумма долга более 10 000 рублей.

При этом судебный пристав выносит постановление о временном ограничении выезда должника за пределы Российской Федерации либо по своей инициативе, либо по заявлению взыскателя.

Тем не менее если должник не согласен с данным постановлением, он вправе оспорить его в суде.

Член ассоциации юристов и адвокатов России, член ассоциации независимых европейских юристов, член общественной организации по защите прав должников от кредиторов, юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович

Позвоните и запишитесь на более подробную консультацию по РЕШЕНИЮ кредитных проблем по номеру 8-951-409-59-44.

На правах рекламы