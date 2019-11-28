Назад в будущее

Все присутствующие смогли увидеть, как современные технологии стремительно вытесняют когда-то привычные и знакомые вещи.

В уютной фотостудии Loft журналистам было предложено погрузиться в ностальгическую атмосферу прошлого: выпить ароматный кофе, приготовленный совершенно как на древнем Востоке – на горячем песке, погонять в мечту каждого советского школьника - портативную электрическую игру гонки "Автослалом", посмотреть подборку диафильмов про роботов и даже получить на память раритетное монохромное фото, сделанное самым настоящим "Полароидом". Тем разительнее увиделся контраст с сегодняшним днем и новейшими технологиями во второй части мероприятия, призванными показать всю мощь прогресса: симуляторы виртуальной реальности, позволяющие как оказаться в космосе, так и взмыть ввысь на 3D-качелях и победить в сверхскоростных гонках, а также получить на память моментальный HD-видеоролик с самим собой в главной роли и даже станцевать с настоящим роботом.

Эксперименты над временем подчеркивают очевидное: рано или поздно с прошлым приходится прощаться. Ламповость технологий, придуманных и воплощенных десятки, а то и сотни лет назад, приятно сохранить в воспоминаниях, однако жить и творить проще, надежнее и приятнее в ногу со временем. Шагать в неизвестное всегда непросто, и здесь на помощь приходит Tele2. "Россия – восьмая страна в мире по количеству интернет-пользователей", - подчеркивает Олег Гильбурд, директор филиала Tele2 в Омской области, говоря о цифре как о новой реальности. Статистика впечатляет: на сегодняшний день 109,5 миллионов россиян, которые активно используют интернет в своей жизни и работе, и их число растет день ото дня. Всемирная сеть перестала быть рабочей зоной и развлечением: сейчас это действительно массовая и востребованная технология, необходимая каждому.

Согласно исследованиям Mediascope, 80,5 миллионов человек в России заходят в сеть в том числе с помощью планшетов и смартфонов. Становится очевидным, что мобильный интернет становится доступнее – как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения распространенности: например, покрытие 4G за 2019 год в Омской области увеличилось вдвое. Это кажется удивительным, но скоростной мобильный интернет добрался даже туда, где живёт всего несколько сотен человек, обеспечив своим абонентам все плюсы современной связи. В местах, где раньше была запущена исключительно голосовая связь, стал доступен 4G Tele2, обеспечив быстрым мобильным интернетом 98% жителей области. Tele2 стремится охватить наиболее важные и труднодоступные населённые пункты области: например, уже построен высокотехнологичный новый сайт (земельная площадка с антенно-мачтовым сооружением) в трехсотлетней деревне Окунево Муромцевского района, являющейся местом силы и паломничества людей со всего мира. Также быстрый 4G Tele2 появился на участках автомобильных дорог Р51 (на протяжении более 135км), Р38 (более 170км), Р402 (более 220км).

Олег Руф, технический директор омского филиала Tele2, рассказал, что основой сети являются базовые станции самого популярного в мире диапазона для LTE – 1800 МГц, обеспечивающие лучший баланс скорости, емкости и покрытия. Но есть и другие варианты: например, для покрытия участков автодорог, где стабильность доступа важнее скорости, используется стандарт LTE 800 (обеспечивается сигнал на расстоянии до 13 км), а в плотной городской застройке традиционно используется частота 2600 МГц, обеспечивая хорошую емкость и комфорт использования мобильного интернета даже в часы наивысшей нагрузки.

Стремительно расширяя покрытие и делая связь все более доступной, Tele2 стремится сохранить отличительные преимущества своей тарифной линейки, - отметил Юрий Подлесный, коммерческий директор омского филиала Tele2. Это и перенос неиспользованных остатков минут и гигабайтов на следующий месяц, и интернет/звонки по домашним ценам в поездках по стране, и сохранение доступа к картам и WhatsApp даже в случае несвоевременного внесения абонентской платы. Также у оператора постоянно расширяются возможности программы лояльности «Больше» - здесь можно получать преимущества просто будучи клиентом Tele2.

Совершив вместе с Tele2 путешествие в прошлое и назад в будущее, мы смогли увидеть, насколько сильно изменились многие вещи. Наступила эра бурного технического развития, где правят новые возможности сверхсовременных технологий, а покрытие 4G влияет на жизнь миллионов людей, не имевших раньше доступа к актуальным услугам связи. И это именно тот случай, когда будущее – определенно светлое, а перемены неизбежно ведут к лучшему.