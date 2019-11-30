2019-11-30T12:33:09+03:00
Общество

Стало известно, где в Омске купить новогоднюю елку

В городе появится 76 торговых точек [список]
Анна МИКУЛА
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В Омске открылись 76 елочных базаров.В Омске открылись 76 елочных базаров.Фото: Алексей ФОКИН
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В преддверии главного праздника года мэрия провела аукцион, где предлагались торговые места для официально разрешенной торговли елками.

По информации департамента городской экономической политики мэрии Омска, в преддверии Нового года в нашем городе открылись 76 елочных базаров. Первенство по количеству площадок сохранит за собой Кировский округ – 16 мест распределены по результатам аукциона и 14 мест готовы предоставить владельцы рынков и торговых комплексов. По семь торговых точек выкупили предприниматели на аукционах в Ленинском и Центральном округах, шесть – в Октябрьском и одну – в Советском.

Список адресов, где можно купить ель, сосну или пихту:

Центральный административный округ:

– ул. 10 лет Октября, 109;

– ул. 10 лет Октября, 175;

– ул. 4-я Челюскинцев, 115;

– ул. Багратиона, 2;

– ул. Декабристов, 155;

– ул. Красный Путь, 26А;

– ул. Маяковского, 50А;

– ул. Гусарова, 33, Центральный рынок;

– ул. 21-я Амурская, 6А/1;

– ул. 4-я Челюскинцев, 66, Социальный рынок;

– ул. Пушкина, 59, ООО «Казачья слобода».

Кировский административный округ города Омска:

– б.-р Архитекторов, 5;

– б.-р Архитекторов, 7, к. 1, остановка «Поворотная» (нечетная сторона);

– ул. 12 Декабря, 104;

– ул. 12 Декабря, 64;

– ул. 70 лет Октября, 14, к. 1;

– ул. 70 лет Октября, 20;

– ул. 70 лет Октября, 9;

– ул. Бетховена, 18;

– ул. Бетховена, 30;

– ул. Ватутина, 7В;

– ул. Дианова, остановка «Улица Дианова» (четная сторона);

– ул. Комкова, 2;

– ул. Лукашевича, 14, к. 4;

– ул. Лукашевича, 27;

– ул. Мельничная, 126А;

ул. Степанца, 2;

– б.-р Зеленый, 9, к. 2;

– пр.-т Комарова, 15, к. 1;

– пр.-т Комарова, 31Б, Социальный рынок;

– ул. 12 Декабря, 115, ТК «Алладин»;

– ул. Бетховена, ю 22, к. 1, Кировский рынок;

– ул. Дианова, дом 14, АТ «Маркет»;

– ул. Дианова, 24, к. 2, ТК «Любимый»;

– ул. Дианова, 3, к. 1, ТК «Лето»;

– ул. Дмитриева, 15, к. 5;

– ул. Комкова, 1;

– ул. Конева, 30, к. 3;

– ул. Конева, 32, к. 4, ТК «Талисман»;

– ул. Лукашевича, 10В, ТК «Магистраль»;

– ул. Перелета, 18.

Ленинский административный округ:

– пр.-т Сибирский, 7;

– ул. 6-я Станционная, 2, к. 3;

– ул. 6-я Станционная, 31;

– ул. Д. Бедного, 69;

– ул. Жуковского, 31, к. 3;

– ул. Крыловская, 23;

– ул. Серова, 13;

– ул. Рождественского, 6, Ленинский рынок;

– ул. Гашека, 14, ТК «Брег»;

– ул. 6-я Станционная, 2/2, ТК «Пароплаза»;

– ул. Воровского, 1, ТК «Мир»;

– ул. Гашека, 3, ТК «Сибирячка»;

– ул. Вострецова, 1, Центр торговли «Новый»;

– ул. 6-я Станционная, 2/3, ТЦ «АТ-Маркет»;

– ул. Гашека, 5, ТЦ «Гулливер».

Октябрьский административный округ:

– пр.-т Космический, 14А;

– пр.-т Космический, 26А;

– ул. 75-й Гвардейской бригады, 18;

– ул. Кирова, 10;

– ул. Кирова, 16, к. 3;

– ул. Кирова, 20;

– ул. Рощинская, 1, ТК «Роща»;

– ул. Кирова, 49/1, ТК «Панорама-Центр»;

– ул. Ипподромная, 29, ТК «Хитрый рынок»;

– пр.-т Космический, 17Б, ТЦ «Октябрьский»;

– пр.-т Космический, 52, ТК «Октябрьский»;

– ул. 75-й Гвардейской бригады, 1Г, ТК «Новый».

Советский административный округ:

– пр.-т Мира, 12;

– ул. 20 Партсъезда, 35, Советский рынок;

– ул. Заозерная, 11/1, ТК «Первомайский»;

– пр.-т Мира, 71А, универсальный рынок «Забайкальский»;

– пр.-т Мира, 42/1, ТК «Европа»;

– ул. 2-я Дачная, 1А, ТК «Дачный»;

– ул. Волховстроя, 88, магазин «Фасоль»;

– пр.-т Мира, 28, ТК «Консум-Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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