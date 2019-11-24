2019-11-24T11:57:24+03:00
Общество

Где покататься на коньках в Омске

Мэрия анонсировала открытие первых катков
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба омской мэрииФото: пресс-служба омской мэрии
Изменить размер текста:

Зима, наконец, окончательно вступила в свои права, и омичей ждет одно из самых веселых развлечений этого времени года – катание на коньках. В эти выходные два больших катка уже открыли на стадионах «Красная Звезда» и «Юность». Также лед обещают залить на бульваре Мартынова. На последнем можно покататься на свежем воздухе и совершенно бесплатно.

Каток на базе «Красной Звезды» будет работать по следующему графику:

Вторник-пятница – с 18.00 до 22.00; суббота, воскресенье и праздничные дни – с 14.00 до 22.00; понедельник – выходной.

Стоимость выхода на лед: в будние дни – 100 рублей, в выходные и праздничные дни – 200 рублей, дети до 6 лет – бесплатно. Все желающие смогут взять коньки напрокат (стоимость – 100 рублей в час). Также будет работать сервис по заточке коньков. Для удобства посетителей открыты буфет и гардероб. Подробная информация по телефону: 36-49-91.

Кроме того, на территории спорткомплекса продолжается обустройство двух горок. Их высота – семь и три метра соответственно. Горки будут работать бесплатно и в круглосуточном режиме. При отсутствии тюбингов, омичи смогут их взять в аренду.

График работы ледового катка «Юность»:

Суббота, воскресенье и праздничные дни – с 14.00 до 22.00; со вторника по пятницу – с 17.00 до 22.00; Понедельник – выходной.

Стоимость выхода на лед – 110 рублей, для детей до семи лет – бесплатно.

Прокат коньков для взрослых обойдется в 150 рублей за час, для детей до семи лет — 75 рублей. Кроме того, специалисты оказывают услуги по заточке коньков на специализированном станке.

Подробная информация по телефону: 32-22-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Овчарка Контра помогла поймать грабителя, напавшего на 90-летнюю омичку
Перестарались: в Омске забором перекрыли проход по зебре
В Омске из горящего общежития эвакуировали 230 человек
В Омске пропал мужчина, которому стало плохо в очереди на медкомиссию
СМИ: В отставку ушел глава омского депспорта Фадин
На трассе под Омском произошло смертельное ДТП
На окраине Омска машина протаранила остановку
В Омске уже пятый год подряд падает рождаемость
Омичи переживают, что теплые остановки могут превратиться в ночлежки
Омичей возил пьющий маршрутчик без водительских прав
«Люди падают в обморок»: Вступление новых правил шоферской медкомиссии отложили, но омичи продолжают штурмовать больницы
Как избежать проблем с ногами: красиво, удобно, не дорого?
Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и украли у омички 600 тысяч
Омичка требует с медиков 3 млн за смерть мужа
В Омске микроавтобус въехал в многоэтажный дом
Омичка отсудила 200 тысяч за падение на льду