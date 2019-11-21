В Омске детей накормили в школьной столовой синим омлетом

Ученикам омской школы № 15 в местной столовой предложили омлет синего цвета. Усомнившись, что повара освоили высокую кухню, дети предусмотрительно не стали пробовать экзотическое блюдо. И даже заподозрили, что яйца изменили оттенок не потому, что это какой-то новый рецепт, а потому, что испортились. Некоторые даже предположили, что так неаппетитно может выглядеть плесень.

Школьники сфотографировали свой странный завтрак и выложили снимки в соцсети. В омском депобразования отреагировали на пост почти моментально. И заверили: омлет хоть и выглядит непрезентабельно, вполне съедобен.

Фото: vk.com/inci55

– Специалистами департамента образования администрации города Омска организована внеплановая проверка организации питания в школе, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Выяснилось, что для приготовления блюда сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для омлета. В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию. Вместе с тем омлет сняли с реализации.

Родителям голодных учеников руководство школы уже принесло администрацией общеобразовательного учреждения принесены извинения за несостоявшийся завтрак. Проверка инцидента продолжается.