2019-11-21T14:29:13+03:00
Общество

«Уже звонили родным – готовились к похоронам»: В Омске врачи по ошибке сообщили о смерти пациентки ее семье

Медики просто перепутали данные больных-однофамильцев [комментарий минздрава]
Станислав МУХИН
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Руководство больницы уже извинилось перед родными пациентки.Руководство больницы уже извинилось перед родными пациентки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Дикую ошибку совершили врачи одной из омских больниц. Персонал БСМП-1 сообщил родным пациентки о ее смерти, хотя с женщиной все было в порядке, и она даже пошла на поправку после лечения.

- Мы звонили, приезжали, узнавали, как дела у свекрови. Ответ был один: состояние стабильно тяжелое, - рассказывает возмущенная омичка. –17 ноября мой муж приехал к матери к 12 часам, подошел к дверям реанимации — оттуда вышел доктор мужского пола в очках, и сказал мужу, что его мать скончалась. Муж в шоке приехал домой. Начали обзванивать родственников. Стали готовиться к похоронам.

Однако родные пенсионерки потому уже все-таки засомневались и решили уточнить информацию в больнице.

- Я позвонила в справочную БСМП — спасибо девушке, которая тут же выяснила, что бабушка — жива!!! Можете себе представить? Лежит, ждет родных, которые так-то ее оплакивают и к похоронам готовятся! – рассказала сноха пациентки.

Руководство больницы уже признало свою вину. Ответственных за ошибку медиков наказали. Остается только догадываться, что испытала сама пациентка и ее семья. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

- Женщина поступила в неврологическое отделение, где в этот в этот день был наплыв пациентов, со схожим заболеванием. Чтобы обеспечить пребывание пациентов в палате, идущие на поправку больные были переведены в отделение интенсивной терапии. Из-за этого произошла трагическая ошибка. В это время в отделении неврологии находилась другая пациентка с подобным диагнозом и с одинаковой фамилией, - рассказали в ведомстве.

Руководству больницы пришлось извиняться за ошибку своих врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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