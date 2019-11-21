«Эти адреса выбраны специально или по глупости»: Эксперт высказался о замере мусорных нормативов в Омске

Мусорная реформа не прошла безболезненно для омичей. С 1 января мы стали платить за вывоз отходов чуть ли не больше всех в стране. После массового недовольства тариф пересчитали и снизили со 137 рублей до нынешних 88. Главной причиной высоких цифр назвали некорректные расчеты мусорного норматива. Сколько отходов приходится на одного жителя и дом в целом, считали в 2017 году. Губернатор Александр Бурков поручил РЭК вывести новые цифры. И вот в Омской области взвешивают мусор. Начали с домов по улице Завертяева, считали количество отходов в частном секторе и нескольких сельских районов. Однако председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев сильно сомневается, что эти расчеты повлияют на снижение платежей для жителей.

- Уменьшения норматива, конечно, будет, но незначительное. Потому что в прошлый раз расчеты действительно делали очень приблизительно. Просто в силу того, что объективно тяжело было посчитать, сколько мусора производят омичи. Это сейчас мы можем взвешивать, а тогда не на всех полигонах даже стояли весы, – говорит Лихачев.

Обратил он внимание и на неправильный выбор жилых домов для взвешивания отходов.

- Нужно брать многоэтажки с мусоропроводом, либо дома, обнесенные забором. Когда я посмотрел список адресов, то ничего кроме смеха он у меня не вызвал. Во-первых, их список РЭК не утверждала с нами – членами комиссии, между прочим, – объяснил «Комсомолке» Александр Лихачев. – Во-вторых, в перечне масса домов, где не исключен выброс мусора сторонними организациями или жителями соседних домов. Как доказать, что в контейнере только то, что выбросили собственники конкретного адреса? Это было сделано по глупости, либо специально – чтобы завысить цифры и норматив.