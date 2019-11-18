2019-11-18T10:09:05+03:00
Здоровье

Что такое пациентоориентированная модель здравоохранения

В 2018 году Правительством РФ были обозначены приоритетные направления развития в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главная его задача – снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение младенческой смертности. Именно эти направления легли в основу пилотных проектов страховой медицинской организации ООО «Капитал МС» (прежнее наименование ООО «РГС-Медицина») по созданию пациентоориентированной модели здравоохранения.

Пациентоориентированность – это основной принцип организации процесса оказания медицинской помощи, наиболее желательная модель взаимоотношений пациента, страхового представителя и врача, при которых все стороны несут равную ответственность за процесс и результаты лечения. Задача медорганизаций в этом случае – способствовать созданию благоприятных условий для ее формирования, исходя из основных принципов управления качеством. Взаимоотношения пациентов и врачей нередко волнуют руководителей лечебных учреждений только после жалобы пациента в вышестоящие органы или в страховую компанию. Но большинство дефектов качества медицинской помощи можно предупредить и устранить ещё на этапе оказания медицинской помощи благодаря совместной работе в этом направлении руководства медорганизаций, страхового представителя и самого пациента. Именно таким моделям взаимоотношений посвящены проекты «Капитал МС» по сопровождению онкологических пациентов, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщин в период беременности и родов, а также их новорожденных детей.

Подробности о проекте сопровождения беременных в Омской области в сюжете «Справка от врача»: «Когда вредно волноваться – поволнуются другие» по ссылке.Подробности в видеоматериале по ссылке.

В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Омской области 8-800-550-81-02.

Адрес центрального офиса в Омске: ул. Пушкина, 67, ост. «Голубой огонек». Адреса дополнительных офисов на сайте www.kapmed.ru.

Лицензия ЦБ РФ № 3676-01 (без ограничения срока действия).

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У недобросовестных изготовителей Омской области в 2019 году отозвано 72 деклараций
АО «Омск РТС» пересчитает пени должникам
Омичам расскажут про налог на недвижимое имущество
Мэр Омска уволила подчиненного после поста в Instagram
«Читаем вместе» и выздоравливаем!
Жителей Омской области, забивших человека насмерть ради тысячи рублей, отправили в колонию
«И тут учат детей защищать честь страны - позор!»: Омичи в шоке от разрушающегося здания школы олимпийского резерва
В Омской области будут судить браконьера, убившего двух лосей
Жителя Омской области осудили за оскорбление чиновника
Омичка, лицо которой оказалось обезображенным из-за маршрутчика, отсудила полмиллиона
Стало известно, почему исчезла скульптура влюбленных из сквера Молодоженов
Горевший в Омске магазин тушили сразу 15 пожарных машин
«Я ушла от него»: Ревнивый омич угнал у бывшей авто и сбил ее
Стало известно, сколько денег унесли при ограблении банкомата в Омске
Омич погиб в аварии с «пятеркой»
Омич, спасавший свое авто от хлынувшего на дорогу кипятка, обварился и попал в больницу
В ГИБДД не согласны, что Омск встал в огромную пробку из-за их флешмоба