Что такое пациентоориентированная модель здравоохранения

Главная его задача – снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение младенческой смертности. Именно эти направления легли в основу пилотных проектов страховой медицинской организации ООО «Капитал МС» (прежнее наименование ООО «РГС-Медицина») по созданию пациентоориентированной модели здравоохранения.

Пациентоориентированность – это основной принцип организации процесса оказания медицинской помощи, наиболее желательная модель взаимоотношений пациента, страхового представителя и врача, при которых все стороны несут равную ответственность за процесс и результаты лечения. Задача медорганизаций в этом случае – способствовать созданию благоприятных условий для ее формирования, исходя из основных принципов управления качеством. Взаимоотношения пациентов и врачей нередко волнуют руководителей лечебных учреждений только после жалобы пациента в вышестоящие органы или в страховую компанию. Но большинство дефектов качества медицинской помощи можно предупредить и устранить ещё на этапе оказания медицинской помощи благодаря совместной работе в этом направлении руководства медорганизаций, страхового представителя и самого пациента. Именно таким моделям взаимоотношений посвящены проекты «Капитал МС» по сопровождению онкологических пациентов, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщин в период беременности и родов, а также их новорожденных детей.

Подробности о проекте сопровождения беременных в Омской области в сюжете «Справка от врача»: «Когда вредно волноваться – поволнуются другие» по ссылке.Подробности в видеоматериале по ссылке.

В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Омской области 8-800-550-81-02.

Адрес центрального офиса в Омске: ул. Пушкина, 67, ост. «Голубой огонек». Адреса дополнительных офисов на сайте www.kapmed.ru.

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