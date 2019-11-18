В Омске на сутки останутся без воды дома в Старом Кировске и Советском округе
«ОмскВодоканал» предупреждает омичей о массовом отключении холодной воды, которое произойдет из-за ремонта сетей и запланировано на завтра, 19 ноября, с 09.00 до 20.00 в Кировском округе.
Под отключение попадут следующие дома:
– частный сектор по ул. Володарского, ул. Седова, ул. Новоомская, ул. Муромцева, пер. Авиационный, ул. Авиационная, ул. Инженерная; – ул. Седова, д. 65;
– ул. Седова, 55в;
– ул. Седова, д. 55/2;
– ул.Седова, д. 55д;
– ул. Седова, д. 55;
– ул. Седова, д. 55/1;
– ВРК: ул. Володарского – ул. Инженерная, ул. Володарского – ул. Муромцева, ул. Володарского – ул. Новоомская.
Также воды не будет и в Советском округе.
По информации пресс-службы «ОмскВодоканала» связи с плановыми ремонтными работами на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение по адресу: ул. Заозерная, д. 27 – пр. Королева 19 ноября с 03.00 до 20.11.2019 02.00.
Сотрудники омского водоканала будут проводить замену задвижек для обеспечения надежного водоснабжения.
Под отключение попадают следующие абоненты:
Жилые дома с административными помещениями по адресам:
– ул. Заозерная, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 3в, д. 5а, д. 5/1, д. 9, д. 13, д. 13а, д. 13/1, д. 15/1, д. 15/2, д. 17а, д. 40, д. 36, д. 32;
– ул. Бородина, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 40, д. 40а, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44а, д. 44б, д. 45, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 48;
– ул. Менделеева, д. 27, д. 25, д. 23, д. 23а, д. 24а;
– с. Пушкино (Омский район);
– пос. Омский (Омский район);
– пос. Ракитинка.
Административные здания по адресам:
– ул. Заозерная, д. 1а;
– ул. Заозерная, д. 15/5а, д. 15/6, д. 32, корп. 3, д. 32/5;
– ул. Бородина, д. 44, д. 42, корп. 1;
– ул. Бородина, д. 39а;
– ул. Заозерная (киоски на территории Первомайского рынка): д. 9б, корп. 4, д. 9б, корп. 11, д. 11/1, лит. А, д. 11/1д, д. 11/1и, д. 11/1е, д. 11д, д. 11д/1, д. 11, корп. 3, д. 11/3, д. 11/16, д. 11/19, д. 11/1к, д. 11/14а, д. 11/14б;
– ул. Заозерная, д. 15/4 – ВНС №742.
Также в «ОмскВодоканале» сообщили об отключении 19 ноября холодной воды в домах и административных зданиях на ул. Красный Путь, д. 57, д. 61, д. 65, д. 63, д. 59, д. 65/1. Воды не будет с 11.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU