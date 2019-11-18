В Омске на сутки останутся без воды дома в Старом Кировске и Советском округе

"Я за то, чтобы ввести "Час Волка", как в СССР": Геннадий Онищенко оценил идею ограничить продажу алкоголя

Своей мечтой экс-главсанврач страны, а ныне - депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым