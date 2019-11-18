2019-11-18T18:23:26+03:00
Общество

В Омске на сутки останутся без воды дома в Старом Кировске и Советском округе

Там будут менять трубы [список домов]
Анна МИКУЛА
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Воду отключат из-за ремонта труб.Воду отключат из-за ремонта труб.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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«ОмскВодоканал» предупреждает омичей о массовом отключении холодной воды, которое произойдет из-за ремонта сетей и запланировано на завтра, 19 ноября, с 09.00 до 20.00 в Кировском округе.

Под отключение попадут следующие дома:

– частный сектор по ул. Володарского, ул. Седова, ул. Новоомская, ул. Муромцева, пер. Авиационный, ул. Авиационная, ул. Инженерная; – ул. Седова, д. 65;

– ул. Седова, 55в;

– ул. Седова, д. 55/2;

– ул.Седова, д. 55д;

– ул. Седова, д. 55;

– ул. Седова, д. 55/1;

– ВРК: ул. Володарского – ул. Инженерная, ул. Володарского – ул. Муромцева, ул. Володарского – ул. Новоомская.

Также воды не будет и в Советском округе.

По информации пресс-службы «ОмскВодоканала» связи с плановыми ремонтными работами на водопроводе будет отключено холодное водоснабжение по адресу: ул. Заозерная, д. 27 – пр. Королева 19 ноября с 03.00 до 20.11.2019 02.00.

Сотрудники омского водоканала будут проводить замену задвижек для обеспечения надежного водоснабжения.

Под отключение попадают следующие абоненты:

Жилые дома с административными помещениями по адресам:

– ул. Заозерная, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 3в, д. 5а, д. 5/1, д. 9, д. 13, д. 13а, д. 13/1, д. 15/1, д. 15/2, д. 17а, д. 40, д. 36, д. 32;

– ул. Бородина, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 40, д. 40а, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44а, д. 44б, д. 45, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 48;

– ул. Менделеева, д. 27, д. 25, д. 23, д. 23а, д. 24а;

– с. Пушкино (Омский район);

– пос. Омский (Омский район);

– пос. Ракитинка.

Административные здания по адресам:

– ул. Заозерная, д. 1а;

– ул. Заозерная, д. 15/5а, д. 15/6, д. 32, корп. 3, д. 32/5;

– ул. Бородина, д. 44, д. 42, корп. 1;

– ул. Бородина, д. 39а;

– ул. Заозерная (киоски на территории Первомайского рынка): д. 9б, корп. 4, д. 9б, корп. 11, д. 11/1, лит. А, д. 11/1д, д. 11/1и, д. 11/1е, д. 11д, д. 11д/1, д. 11, корп. 3, д. 11/3, д. 11/16, д. 11/19, д. 11/1к, д. 11/14а, д. 11/14б;

– ул. Заозерная, д. 15/4 – ВНС №742.

Также в «ОмскВодоканале» сообщили об отключении 19 ноября холодной воды в домах и административных зданиях на ул. Красный Путь, д. 57, д. 61, д. 65, д. 63, д. 59, д. 65/1. Воды не будет с 11.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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