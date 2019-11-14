Мечта так близко!

Там есть такие строки: «...Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна...». Насчет Африки - вопрос спорный, а вот турецкий берег, напротив, стал сегодня излюбленной точкой на глобусе для миллионов россиян.

Причем многим он полюбился настолько, что они хотят не просто там отдыхать, а приезжать в курортный сезон - в прямом смысле слова к себе домой.

Все больше жителей нашей страны и других постсоветских государств, в частности - Казахстана, решаются на покупку недвижимости в Турции. Об этом нам рассказала одна из ведущих специалистов на региональном рынке недвижимости, руководитель «Омского центра недвижимости и ипотеки» Ольга Владимировна Лысенко. Исходя из своего более чем десятилетнего опыта в решении жилищных и инвестиционных задач в интересах клиентов, Ольга Лысенко может дать весьма компетентную аналитическую оценку существующего спроса и потенциала его удовлетворения. В числе клиентов центра немало жителей соседнего государства, заинтересованных в приобретении жилья в Омске. Покупают квартиры и в новостройках, и на вторичном рынке, причем с участием специалистов «Омского центра недвижимости и ипотеки» все операции проходят быстро и с максимальной выгодой для клиентов. Не удивительно, что популярность этого агентства, в том числе и в сфере консалтинга, стабильно растет.

Ольга Лысенко, руководитель «Омского центра недвижимости и ипотеки»

А чтобы максимально соответствовать высоким имиджевым нормативам, необходимо постоянно думать на перспективу и интегрировать в свою профессиональную деятельность новые направления. Одним из таких сервисов омского центра, кстати, весьма интересных для клиентов, стало сопровождение международных сделок с недвижимостью.

- Если говорить о том, почему мы начали работать с Турцией, этому есть несколько причин. Я обозначу их тезисно, поскольку весь спектр преимуществ для человека, приобретающего жилье в этой стране, достаточно объемный и требует детального разъяснения.

Итак, прежде всего, недвижимость в Турции гораздо дешевле, чем у нас. Судите сами: квартира площадью 100 квадратных метров в нашем курортном Сочи, причем достаточно далеко от береговой линии, стоит в среднем 16 миллионов рублей. Аналогичное жилье (но только уже на первой линии) в турецкой Алании - 6 миллионов. Однокомнатная 40 метровая квартира с евроремонтом и видом на море обойдется потенциальному владельцу в 1 миллион рублей!

Причем новостройки там сдаются уже с полностью отделанными и частично меблированными квартирами, буквально заезжай и живи. Более того, многоквартирный дом в Турции - это целый комплекс дополнительных бонусов для жильцов. Дома оборудованы бассейнами, банями, спортивными залами, даже детскими садами и еще массой комфортных материальных составляющих, которые включает в себя понятие «высокое качество жизни».

Второй немаловажный аспект для собственника - содержание жилья. Коммунальные услуги в такой квартире в среднем обходятся в 2 тысячи рублей в месяц. За сохранность недвижимости в период отсутствия владельца полную ответственность несет управляющая компания. Уезжая, собственник оставляет ключи и может быть абсолютно спокоен.

Возьмем, к примеру, другой не менее популярный у наших соотечественников турецкий город - Анталию. Это «деловой» город, отдыхающих там немного, в основном туда едут по делам бизнеса. Тем не менее пляжи и море курортного пригорода почти в шаговой доступности. Так вот, 4-комнатная квартира площадью в 100 кв. м в центре Анталии стоит 1,5 миллиона рублей. Сейчас активно растет спрос на жилье в Турции в качестве бизнес-инвестиции. Для зарубежных рантье это прекрасный дополнительный источник дохода. Хозяева и сами приезжают туда отдыхать, а в свое отсутствие сдают другим отдыхающим. Одновременно с совершением сделки купли-продажи покупателю оформляются страховка и вид на жительство. Что, кстати, весьма привлекательный аспект для тех, кто планирует жить в этой стране и вести там дела. Вид на жительство дает право на получение ряда льгот от государства, в том числе и в части налогообложения, для инвесторов и бизнесменов, - пояснила Ольга Владимировна.

Вообще, по ее словам, Турция - очень комфортная страна для проживания с позиции нашего менталитета. Там есть такие районы, где очень много русскоговорящих из Казахстана, Украины, Белоруссии. По соседству с турецкими действуют русские и английские школы. И вне зависимости от того, есть ли у родителей гражданство либо вид на жительство, их дети могут посещать любую из этих школ. Языковой барьер в быту отсутствует, поскольку в магазинах, больницах, досуговых учреждениях всегда есть сотрудники, говорящие либо по-русски, либо по-английски. Ну а если добавить ко всем этим исходным вводным сопутствующие - прекрасный мягкий климат и полезный морской воздух, удобную транспортную логистику, в том числе и межгосударственную, доброжелательность коренного населения, высокий уровень жизни при вполне доступных ценах, то можно сказать, что это мечта на расстоянии вытянутой руки.

Более подробно вас проконсультируют в «Омском центре недвижимости и ипотеки» по адресам: ул. Революционная, 18, пр. Карла Маркса, 43 а, к.1 или

по телефонам: (3812) 955-734, (3812) 95-71-74.

Свои вопросы вы можете также отправить на e-mail: lysenko1502@mail.ru.

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