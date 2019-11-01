2019-11-13T15:02:21+03:00
Общество

В Омске воспитатель садика заставляла детей доставать игрушки из унитаза

Педагога после скандала уволили
Станислав МУХИН
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На воспитателя родители жаловались неоднократно.На воспитателя родители жаловались неоднократно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Настоящий скандал разразился в стенах одного из омских садиков. О дикой истории рассказал папа воспитанника. Он пожаловался на педагога дошкольного учреждения, куда ходит его сын. По словам сибиряка, воспитатель во время обеда заставила ребенка голыми руками доставать из унитаза игрушки, которые выбросили туда другие малыши. Таким своеобразным способом она хотела наказать шалунов.

- Пятилетнего ребенка в детском саду вместо обеда заставили голыми руками из общего унитаза доставать игрушки и мыть их. Обращаюсь в прокуратуру, к уполномоченной по правам ребенка, в департамент и министерство образования, - заявил в соцсетях отец ребенка.

Кстати, претензии к воспитателю возникают не впервые. Уже была ситуация, когда мальчик сильно ударился головой, но она не стала рассказывать об этом родителям. Папа обиженного ребенка заявил: он сделает все, чтобы добиться увольнения жесткого педагога.

К подключилась уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина.

- По факту поступившей информации из СМИ будет проведена проверка с представителями учредителя дошкольного образовательного учреждения Омска. Ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Омской области, - сказала чиновница.

Быстро отреагировали на инцидент и омские чиновники департамента образования. Там провели проверку и поговорили с педагогом. Факт инцидента подтвердился. Воспитателю пришлось уволиться.

- Департамент образования провел проверку по информации об инциденте с ребенком в детском саду №344. К сожалению, данные факты подтвердились, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. - Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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