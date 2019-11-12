2019-11-12T12:21:35+03:00
Общество

В Омске из-за флешмоба в час-пик перекроют центр

Горожане уже готовятся к пятничным пробкам
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В 2017 году машины ДПС на Соборной площади выстроились в форме сердца, а в небо запустили воздушные шары.В 2017 году машины ДПС на Соборной площади выстроились в форме сердца, а в небо запустили воздушные шары.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

К серьезным пробкам в конце недели морально готовятся жители Омска. 15 ноября в центре ожидаются заторы. Все дело в том, что в городе пройдет ежегодная акция памяти «Сохрани жизнь». Традиционно в этот день вспоминают людей, погибших в авариях. Такой флешмоб проводится каждый год.

Например, в 2017 году машины ДПС на Соборной площади выстроились в форме сердца, а в небо запустили воздушные шары. Выступал и губернатор Александр Бурков. Что приготовили организаторы акции в этот раз, пока неизвестно. Зато есть информация, что к водителям будут обращаться активисты. Они планируют просить автомобилистов быть на дорогах внимательнее. Только за 2017 год на дорогах погибли 175 омичей.

Из-за флешмоба в час-пик 15 ноября, в пятницу, с 16.00 до 18.00 перекроют следующие дороги:

Перекроют центральные улицы. Фото: c cайта 2ГИС

Перекроют центральные улицы.Фото: c cайта 2ГИС

- Ленина от Интернациональной до площади Победы;

- Ивана Алексеева от улицы Красина до улицы Ленина;

- Тарской от улицы Красина до улицы Ленина;

- по Банковскому переулку от улицы Певцова до Красного Пути.

Также запретят парковку вдоль этих улиц. Омичи уже готовятся к серьезным пробкам в конце недели. Горожанам придется потерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернатор Александр Бурков на XVI Форуме сотрудничества России и Казахстана: Производственные связи с соседями у нас выстроены исторически!
Глава региона внимательно ознакомился с экспонентами выставки «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Эксперт рассказал, почему в Омске низкие зарплаты
Стала известна стоимость билетов в омский «Эрмитаж»
Эколог - об Омске в рейтинге жутких городов: Мы не худшие, но люди не верят власти, сулящей перспективы
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
Приставы наказали коммунальщиков, которые оставили омича на год без воды
В Омске у бывшего полицейского забрали авто, так как оно слишком дорогое
Омич на джипе насмерть сбил пенсионерку
«Эрмитаж-Сибирь» за первые выходные посетили уже более 3 тысяч омичей
В Омске хотят запустить еще один рейс в Казахстан
В Омске площадь у Речного вокзала украсили 14 светящихся шаров
Стало известно, когда в Омской области ударят 20-градусные морозы
Омич, севший пьяным за руль и навравший об угоне авто, попал под уголовное дело
«Серая шейка по-омски»: Рыбаки спасли птицу, вмерзшую в лед
Как вернуть плату за предоставление сведений из ЕГРН
Стало известно, почему из кранов в Любино шла зеленая вода
Вся сила – в Сибири: омские атлеты вошли в пятерку рейтинга силь-нейших людей России
В Омске поменяли трамвайные пути на 17 миллионов
В Омске должник, жене которого названивали коллекторы, наказал их на 200 тысяч
В Омской области жители жалуются на зеленую воду в кране
«Ты что тут делаешь?»: В Омске рыжий лис помогает строителям с ремонтом ДК «Звездный»
За невыполнение предписания - штраф
В Омске начали ремонт Никольского собора
Омск опять включили в рейтинг «жутких городов»
В Омске рядом с цирком строят высотку с пентхаусами и личным садом
Стало известно, что будет возле главной елки Омска в этом году
В центре Омска фуру «намотало» на столб
Омич упал в обморок прямо в отделении почты