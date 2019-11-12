В Омске из-за флешмоба в час-пик перекроют центр

К серьезным пробкам в конце недели морально готовятся жители Омска. 15 ноября в центре ожидаются заторы. Все дело в том, что в городе пройдет ежегодная акция памяти «Сохрани жизнь». Традиционно в этот день вспоминают людей, погибших в авариях. Такой флешмоб проводится каждый год.

Например, в 2017 году машины ДПС на Соборной площади выстроились в форме сердца, а в небо запустили воздушные шары. Выступал и губернатор Александр Бурков. Что приготовили организаторы акции в этот раз, пока неизвестно. Зато есть информация, что к водителям будут обращаться активисты. Они планируют просить автомобилистов быть на дорогах внимательнее. Только за 2017 год на дорогах погибли 175 омичей.

Из-за флешмоба в час-пик 15 ноября, в пятницу, с 16.00 до 18.00 перекроют следующие дороги:

Перекроют центральные улицы.Фото: c cайта 2ГИС

- Ленина от Интернациональной до площади Победы;

- Ивана Алексеева от улицы Красина до улицы Ленина;

- Тарской от улицы Красина до улицы Ленина;

- по Банковскому переулку от улицы Певцова до Красного Пути.

Также запретят парковку вдоль этих улиц. Омичи уже готовятся к серьезным пробкам в конце недели. Горожанам придется потерпеть.