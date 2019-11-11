Генеральный директор ООО «Омск сайдинг инвест» Хусайн Шемилевич Закриев рассказал о том, как дело его жизни стало лидером отрасли.

— Ваша компания производит и реализует материалы из рулонной стали. За счет чего вы удерживаете ведущую позицию на рынке в регионе?

Учитывая темп современной жизни, не у каждого из нас есть возможность потратить целый день в поисках нужного материала. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, а также полный комплекс услуг, связанных с их монтажом, необходимый клиенту.

Кроме этого, очень большое значение играют качество и стоимость. У нас 95% продукции собственного производства. Кроме этого, благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с нашими партнерами, а также поставке сырья напрямую на наш собственный железнодорожный тупик, мы можем не только контролировать качество, но и удерживать низкую цену на производимые товары. Для производства мы используем только высококачественную оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием отечественного производства, что позволяет нам гарантировать для наших клиентов долговечность выпускаемой продукции.

И, наверное, самое главное для наших клиентов, это скорость изготовления их заказа, ведь иногда счет идет на часы, особенно когда речь идет о строительстве крыш. Мы производим продукцию по индивидуальным размерам заказчика и в кратчайшие сроки. Выпускаемая нами продукция используется абсолютно на всех строительных площадках: от дачных домиков до федеральных проектов. Думаю, все вышесказанное делает нас лидерами в нашем регионе. Кроме того, наша компания поставляет продукцию и в другие регионы России.

— Для нашей страны характерны большие перепады температур. Как на них реагирует кровля из подобных материалов?

— Мы работаем только с качественными материалами, обеспеченными гарантией заводов-изготовителей, прошедшими сертификацию и проверенными опытом использования в суровых условиях сибирского климата. Перепады температур не оказывают существенного влияния на прочностные качества и целостность материала, используемого нами для изготовления изделий из листового металла, в том числе кровельного.

Наша компания изготавливает широкий ассортимент кровельных, фасадных материалов, различных доборных элементов, штакетника, а также водосточных систем из листового металла. Следует отметить, что профнастил, металлочерепица, сайдинг и любая другая продукция, изготовленная из тонколистового проката, относится к группе слабогорючих и трудновоспламеняемых материалов, обладая при этом целым рядом положительных характеристик, таких как: невысокая стоимость; простота монтажа и обслуживания; длительный срок эксплуатации; эстетичный внешний вид. Данные виды продукции представлены нашей Компанией в широком ассортименте — как по виду профиля, так и по цвету и толщине. Возвращаясь к кровельным материалам добавлю, что многие эксперты отмечают металлочерепицу, как один из лучших кровельных материалов. Она изготавливается из рулонной стали, покрытой защитным полимерным слоем, и внешне по форме очень похожа на традиционную керамическую черепицу. Красочная внешность, простота монтажа, надежность и приемлемая стоимость позволила металлочерепице получить известность среди застройщиков.

— Но разве не проще купить ее в обычном строительном магазине?

— Реализацией металлочерепицы занимаются многие фирмы. Но выгодно ее приобрести непосредственно у производителя, так как отсутствует торговая наценка. Кроме того, клиент у нас может заказать данный материал необходимой длины, нужной формы и расцветки, а продавцы реализуют металлочерепицу только стандартных размеров. ООО "Омск Сайдинг Инвест" с 2005 года занимается производством и реализацией этого строительного материала. Компания имеет все необходимое оборудование, мы используем самые передовые технологии обеспечивающее качественное изготовление не только металлочерепицы, но и всего ассортимента выпускаемой продукции.

— Какие еще виды продукции выпускает ваша компания?

— Основные направления — это производство кровельных и фасадных материалов, штакетника, окон и дверей из ПВХ и алюминия, кованых изделий. Кроме этого у нас широкий ассортимент сопутствующих товаров и большой комплекс строительно-монтажных услуг, способствующих улучшению качества сервиса.

— В чем преимущества перед конкурентами? В чем главная изюминка и отличие их от других компаний?

— Политика нашей компании направлена на обеспечение удобства для клиента. Мы предлагаем не только широкий ассортимент выпускаемой продукции, но и предоставляем полный сервис — от замера до монтажа. У нас действует гибкая система скидок, мы постоянно проводим различные акции. В дополнение ко всему предлагаем различные варианты расчета: предоплата, онлайн-оплата, в том числе через наш официальный интернет-сайт. Кроме того, клиент может оформить кредит на весь ассортимент нашей продукции, включая полный комплекс услуг. Всю продукцию компании “Омск сайдинг инвест” можно заказать на нашем сайте.

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