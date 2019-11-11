«Европейское качество с восточной изюминкой»

Конкуренция на мебельном рынке России в целом и Омской области в частности сегодня высока как никогда. Количество магазинов, продающих диваны, кресла и разнообразные предметы интерьера, просто поражает.

Чтобы держать планку, оставаться в топе и ни в чем не уступать другим, производителям приходится изощряться, придумывать новые и с каждым разом еще более эффективные стратегии привлечения клиентов, которые порой очень серьезно бьют по конкурентам.

Фабрика «Алладин» старается в «забегах» мебельщиков не участвовать. Ведь саморазвитие, по мнению ее руководителей — Талгата и Веры Искаковых, превыше всего.

Из года в год, изо дня в день «Алладин» совершенствуется и добавляет в список своих преимуществ все больше и больше пунктов. И даже если кажется, что все и так сделано на 100%, мебельная фабрика со сказочным названием находит способы стать лучше.

Чем «Алладин» отличается от своих многочисленных конкурентов? Каковы основные преимущества фабрики? Почему из-за мягкой мебели именно этого производителя покупатели готовы преодолевать тысячи километров?

Давайте разбираться.

Начнем с того, что в магазинах «Алладин» невозможно встретить два одинаковых дивана или кресла. Все изделия компании — это воплощение ярких дизайнерских решений.

Уже не один год с конвейера предприятия выходит только самая оригинальная и необычная продукция. Ведь перед вами фабрика нестандартных решений!

Также изделия компании — это детально продуманные конструкции и качественные, оригинальные материалы от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Последнее особенно важно.

«Мы тщательно отбираем поставщиков и производителей, так как срок службы мебели и удобство ее использования напрямую зависят от качества применяемых при производстве комплектующих, — отмечает Вера Искакова — один из руководителей фабрики «Алладин». — В этом вопросе мы не идем на компромиссы ради снижения себестоимости продукции, так как руководствуемся принципом производить только высококачественную мебель».

Так же скрупулезно в компании отбираются и работники. Все члены команды фабрики «Алладин» — настоящие профессионалы в области производства мягкой мебели. В дружный коллектив мастеров своего дела дилетанту затесаться совершенно невозможно. Продавцы-консультанты, сборщики и обивщики, специалисты службы доставки, швеи, закройщицы, технологи экспериментального цеха — все они очень преданы работе и называют фабрику своим вторым домом.

«Алладин» — это буквально синоним трендовости.

Несколько раз в год руководители фабрики устраивают рабочие поездки по самым красивым, стильным и прогрессивным городам, посещают лучшие российские и международные выставки, чтобы не только расширить свои знания и повысить профессиональные навыки, но и познакомиться с основными тенденциями мебельного мира. И, главное, отразить их в своих изделиях, тем самым порадовав даже самых искушенных покупателей. Россия, Турция, Италия, Германия, Испания — и это еще только начало.

«Мы беспрестанно учимся чему-то новому, непрерывно расширяем ассортимент, создаем новую продукцию и воплощаем интересные идеи, — заявляют руководители фабрики. — Нас очень привлекает то, что делают в мебельной структуре за границей. И вот, заимствуя опыт своих иностранных коллег, мы с каждым днем становимся лучше, мы становимся компанией, опережающей время!»

Широкая география и у продаж «Алладина». Покупатели мебельной продукции фабрики не только омичи, но и жители десятков других городов России.

Одни преодолевают сотни и даже тысячи километров, чтобы купить понравившейся диван, другие находят изделия от «Алладина» в ближайших магазинах-партнерах, которые имеют право официально представлять товары фабрики.

Вообще планы у руководителей компании, прямо скажем, наполеоновские. Вера и Талгат мечтают популяризировать свои высококачественные мебельные изделия не только в России и Казахстане, но и на территориях нескольких стран Европы. К поставленной цели семья Искаковых идет верными и далеко не медленными шагами.

На сегодняшний день самым большим успехом продукция фабрики «Алладин» пользуется у жителей Омска и Омской области. Для их удобства были созданы 3 просторных зала с широким ассортиментом диванов и кресел в разных концах города.

Кстати, мебель фабрики «Алладин» можно встретить не только в домах и квартирах россиян, но и в различных бутиках и ресторанах нашей необъятной родины.

Привлекательный внешний вид — это, безусловно, та характеристика, которой на мебельной фабрике «Алладин» уделяется особое внимание. Но точно не единственная! «Технические характеристики для нас не менее важны, — заявляют в компании. — Именно поэтому абсолютно каждое наше изделие имеет сертификат соответствия ЕАС!»

Это официальный документ, который подтверждает, что вся продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции».

Важно отметить, что производятся диваны и кресла под брендом «Алладин» только на профессиональном и высокотехнологичном оборудовании. В работе используются исключительно итальянские станки. Также на фабрике имеется своя промышленная сушка древесины.

Одноразовым диванам в «Алладине» всегда говорили, говорят и будут говорить решительное нет.

Все изделия фабрики сделаны не на дни, не на месяцы и даже не на года… они сделаны на всю жизнь! Долговечность у компании в приоритете.

Одним из ключевых показателей качества продукции является соо тношение общего числа выпущенных мебельных изделий, на которые впоследствии покупателями была подана рекламация о качестве или комплектности. У мебельной фабрики «Алладин» это соотношение составляет всего 0,1%, что является одним из лучших результатов среди ведущих отечественных производителей мебели!

«Алладин» заботится о своих покупателях, а потому даже самому привередливому клиенту очень сложно уйти из этого мебельного магазина с пустыми руками.

Ни цвет обивки, ни ее текстура, ни комплектующие, ни габариты изделия не смогут стать преградой для покупки. Ведь все это можно заменить!

Работники фабрики с удовольствием изготовят изделие по вашему индивидуальному заказу, да еще и в самые кратчайшие сроки (5-7 дней). А также предоставят гарантию на все изделие сроком на 18 месяцев.

Индивидуальный подход отражается и в ценовой политике «Алладина».

В салонах фабрики представлены диваны и кресла не только на любой вкус и цвет, но и на любой карман.

Здесь вы можете приобрести как качественную дорогостоящую премиум-мебель, так и не менее качественную мебель эконом-класса, но по более приемлемой цене.

Почему вы сотрудничаете именно с мебельной фабрикой «Алладин»?» — на этот вопрос ответили партнеры компании из разных городов.

Елена Суворова — директор МФ «Алладин» в г. Алматы: «Я очень ценю профессионалов! Фабрика «Алладин» стала для нас тем партнером, с которым мы идем к одной цели... Постоянное развитие, правильный подход к работе внутри компании, особое отношение к клиентам — все это дает нам, как компаньону, довольно большие возможности в реализации планов. В «Алладине» производят только классную, современную, а самое главное — качественную мягкую мебель, и мы очень рады представлять ее на рынке Казахстана!»

Елена Бочкарева — директор МФ «Алладин» в г. Костанай: «Мебельная фабрика «Алладин» зарекомендовала себя как проверенный, качественный и надежный производитель мебели, работающий на современном оборудовании и только с лучшими материалами, соответствующими всем стандартам и нормам. В основу наших надежных и продолжительных партнерских отношений легло удачное совпадение интересов, чему мы безумно рады!»

Максим Кирбичев — директор МФ «Алладин» в г. Владивосток: «Мы смело можем назвать «Алладин» нашими лучшими партнерами. Сотрудничать с этой фабрикой — одно удовольствие! Во главу угла владельцы компании ставят высокое качество и надежность. Надеемся, что наша дружба будет крепкой и долгосрочной».

Телефон для связи: 8-950-333-31-31.

Официальный сайт: alladin55.ru

Электронная почта: mf_alladin55@mail.ru

На правах рекламы