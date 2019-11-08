Тюменская область — нефтегазовая столица России

На данный момент здесь проживают 788 тысяч жителей. За последние 5 лет население города увеличилось почти на 100 тысяч человек. Что так привлекает россиян? Все просто: Тюмень является одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов страны. Он неоднократно побеждал во всероссийских рейтингах качества городской среды. Не теряет Тюмень своей привлекательности даже несмотря на суровый климат.

Город называют нефтегазовой столицей России. Спорить с этим сложно: примерный ежегодный объем добычи тюменской нефти составляет 12 миллионов тонн. Эти цифры, по прогнозам экспертов, к 2030 году могут вырасти до 18,5 млн тонн. На Ямале нефтяные залежи сменяются газовыми, газоконденсатными, нефтегазовыми. Более 60% запасов нефти страны сосредоточились в Югре, свыше 90% природного газа — на Ямале. В Тюменской области боле 30 месторождений. Так что переоценить значимость региона для развития страны в целом очень сложно.

В Тобольске (Тюменская область) начитает свою работу и уникальное предприятие по производству нефтехимии — «ЗапСибНефтехим», входящее в СИБУР. Это будет крупнейший современный нефтехимический комплекс в России по производству 2 млн тонн базовых полимеров в год. Его запуск удвоит российское производство базовых полимеров. Проект входит в топ-5 крупнейших мировых инвестпроектов. Продукция «ЗапСибНефтехима» будет играть важную роль в замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы и позволит заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента. Предприятие даст почти 1500 новых рабочих мест.

Тюменская область на юге граничит с Казахстаном. Государственная граница России и Казахстана проходит по территории трех районов региона: Казанского, Сладковского и Бердюжского. Торговый оборот между регионом и республикой превышает 100 млн долларов. Тюменская область импортирует из Казахстана свинцовые изделия, черные металлы, какао, сахар, кондитерские и мучные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. И поставляет соседям углеводороды, полимеры этилена и пропилена в первичных формах, лесоматериалы, фанеру, стеклотару, сгущенные молоко и сливки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

«Нефтегазовая отрасль — наша база, и не надо этого стесняться. Думаю, что ее потенциал далеко еще не исчерпан. Поэтому мы должны использовать его для развития нашей экономики, при этом понимая, что мировые тренды неизбежны, и мы должны искать среди них свое место».

Тюмень находится в зоне вечной мерзлоты.

Регион делит Россию на европейскую и азиатскую части.

Тюмень — один из немногих провинциальных городов, где численность населения в 90-е годы не пошла на спад.

Это первый сибирский город в истории страны.

В Тюменской области сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%).