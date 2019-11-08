Индивидуальные решения на рынке электроэнергетики

Модное слово цифровизация появилось сравнительно недавно и сейчас употребляют повсюду. Но омские инженеры внедряют такие разработки уже несколько десятков лет. Так, например, на омском Производственном Объединении «Высоковольтные электротехнические аппараты» (ПО ВЭЛТА) выпускают высокотехнологичное цифровое электротехническое оборудование больше 10 лет.

Время типовых проектов, которые масштабировались одинаково по всей стране, давным-давно прошло. Сегодня промышленные предприятия, как правило, предъявляют собственные, порой уникальные требования к характеристикам и параметрам любого оборудования. Поэтому каждый проект, каждая подстанция, которую производит ООО ПО «ВЭЛТА» уникальны.

- Сейчас потребности, которые существуют у промышленных предприятий настолько разнообразны, что остановиться на одном решении практически невозможно, - рассказывает директор ООО ПО «ВЭЛТА» Андрей Геращенко. – Благодаря высококвалифицированным специалистам нашего предприятия и командной работе мы способны реализовывать решения любой сложности и отрабатываем проект целиком. Каждая наша подстанция изготавливается по отдельному проекту.

Такой подход очень востребован - трансформаторные подстанции и распределительные пункты, которые разрабатывает и производит ООО ПО «ВЭЛТА» отлично зарекомендовали себя и успешно работают на предприятиях ЖКХ, энергетики, нефтегазового комплекса практически по всей стране от Санкт-Петербурга до Камчатки и Владивостока, а также в республике Казахстан и республике Беларусь. Среди них такие предприятия и их дочерние структуры, как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «МРСК Сибири», АО «Тандер», «Иркутская нефтяная компания», «Росатом» и многие другие.

Сейчас принято много говорить об импортозамещении. Продукция ПО «ВЭЛТА» - это тот удачный пример, когда отечественный производитель на внутреннем рынке дает фору иностранным предприятиям. Западные компании в принципе не могут конкурировать с ним поскольку они, как правило, способны импортировать уже готовые технологические решения, либо поставлять комплектующие. А вот гибко реагировать на индивидуальные потребности предприятия, делать уникальные, конструктивные разработки - это наше конкурентное преимущество.

- Не каждое предприятие готово работать с заказчиком в деталях так плотно как мы, - рассказывает Андрей Борисович Геращенко. - Наши клиенты высоко оценивают глубокую степень проработки изделий и качество, которое мы обеспечиваем. Все установки разрабатываются нами «под ключ» с учетом различных условий эксплуатации.

Адрес: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97

Тел./факс: (3812) 295555, 2955-43

Email: npo_velta@mail.ru

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