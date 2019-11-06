Мэр Оксана Фадина – «Комсомолке»: Мы преобразили город перед Форумом, и омичи это замечают

В Омске прошел первый день Форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В пресс-студии газеты «Комсомольская правда в Омске», которая выступила информационным партнером мероприятия, побывала мэр Оксана Фадина. Она рассказала, что дал Форум городу и как его готовили к приему гостей.

- Форум двух государства важен, так как первая встреча в этом формате проходила в Омске в 2003 году. Поэтому мы трепетно отнеслись к озвученной ранее информации губернатора Александра Леонидовича Буркова о том, что мы примем Форум, - начала Оксана Фадина. - И это возложило на нас дополнительную ответственность. Ведь мы были территорией-пионером мероприятия, которое уже стало знаковым в развитии отношении России и Казахстана. Подготовка была полномасштабной, она проходила по двум серьезным направлениям: как наполнение самого Форума, выбор тематики, структуры и дискуссий, так и подготовка самого города к приему гостей. Активно велось благоустройство, стояла задача придать городу торжественный и даже праздничный вид.

- Что было самым сложным?

- Мы с губернатором каждый уже в своем статусе еще с 2018 года развернули полномасштабную работу. Тогда мы провели оценку и вывели главный проблематим состояние и качество дорожного покрытия. Эта проблема назрела еще до нас, где-то к 2015 году. Мы по-новому подходили к ремонту. Делали реконструкцию дорог по нацпроекту. Важно, что федеральные министерства за счет федеральных денег позволили не только ремонтировать сами улицы, но и делать их в комплексе, с отводами – лавочками, заборами, озеленением. И тогда жители начинают совсем по-другому воспринимать дорожное движение, и дает возможность посмотреть на город другими глазами. Другая застарелая проблема Омска, которая была вызвана пробелами в юридической плоскости, это размещение торговых киосков. Они появлялись стихийно. Это очень портит городскую среду, этот вопрос нужно регулировать, безусловно. Но все должно было быть по закону – главное – принцип справедливости для предпринимателей. Провели огромную работу, начинали с реконструкции нормативной базы, провели инвентаризацию, оговорили архитектурные стандарты и принципы размещения павильонов. За 2018-2019 годы мы существенно прибрались на улицах Омска, жители это замечают. И эту работу мы обязательно продолжим. Сейчас думаем, как стихийную торговлю контролировать наиболее эффективно. Здесь нужен автоматизм в действиях.

- Что бы вы отметили еще?

- Еще один интересный вопрос – обсуждение с молодежью и архитекторами дизайн-кода. Его никогда в Омске ранее не было. Сюда входят и фасады зданий. В этом году масштабная работа была проведена в данном направлении при федеральном финансировании и поддержки Александра Леонидовича Буркова. Есть старые дома 40-50-х годов, которые ни разу не видели капитальный ремонт. Все это дает возможность эстетического воспитания жителей. Еще волнует вопрос, как донести до жителей, гостей, чем Омск уникален, в чем его изюминка. Поэтому мы готовимся сделать календарь событий. Это не просто технический носитель, это глубокий подсознательный смысл, позволяющий уводить городские праздники в свои события, условия, которые были бы интересны именно омичам.

- Можно сказать, что право проведения Форума дало мощный толчок для развития и преображения города?

- Это дало абсолютно серьезный апгрейд городу и благоустройству, а также всему муниципальному управлению. Все сложилось в одном месте и в одно время. Это позволило нам с губернатором так увязать уровень государственного и муниципального управления, что в рамках одной команды мы почувствовали единый подход. Нам это понравилось. Мы обязательно продолжим эту работу, должна быть единая идеология и объединение усилий – трудовых, финансовых. Должен быть диалог между уровнями власти и жителями. Хочется, чтобы горожане были уверены в завтрашнем дне. И вот над ним мы уже работаем, чтобы представлять, каким станет Омск в будущем. Работа и результат должны быть постоянными. А не так, что мы добились каких-то изменений, и успокоились, - заключила мэр Оксана Фадина в пресс-студии газеты «Комсомольская правда в Омске».