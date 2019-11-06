В Омске отменят семь автобусных маршрутов, которые и так существовали только на бумаге
В Омске планируют отменить сразу несколько автобусных маршрутов. Соответствующие изменения уже подготовил департамент транспорта горадминистрации.
Вот перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих исключению из реестра:
– № 18 — не обслуживается, частично дублируется маршрутом № 24;
– № 50 — не обслуживается, дублируется маршрутом № 225;
– № 275 — не обслуживается, частично дублируется маршрутами №№ 22, 64, 222;
– № 312 — не обслуживается, частично дублируется маршрутами №№ 16, 12. 34, 101;
– № 319 — не обслуживается, частично дублируется маршрутом № 64.
– №212 — исключение из реестра перевозчика, работавшего на маршруте ранее, в нынешней работе маршрута ничего не изменится;
– № 331 — исключение из реестра перевозчика, работавшего на маршруте ранее, в нынешней работе маршрута ничего не изменится.
ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Игорь КОЖУХОВ:
– Хочу уточнить, что это не отмена действующих маршрутов, а именно актуализация данных в реестре, касающихся, в том числе, и данных по предпринимателям, заключившим договоры на обслуживание маршрутов. Кроме того, из списка исключены маршруты, которые давно не работают, и существуют только на бумаге. Эта, по сути, техническая работа делается для того, чтобы в реестре всегда были актуальные данные — неиспользуемые номера маршрутов и наименования перевозчиков, не работающих на маршруте, удаляются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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