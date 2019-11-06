2019-11-06T15:08:19+03:00
Общество

В Омске отменят семь автобусных маршрутов, которые и так существовали только на бумаге

В дептранспорта заверили, что изменения никак не повлияют на горожан
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omsk_bus_vkФото: vk.com/omsk_bus_vk
Изменить размер текста:

В Омске планируют отменить сразу несколько автобусных маршрутов. Соответствующие изменения уже подготовил департамент транспорта горадминистрации.

Вот перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих исключению из реестра:

– № 18 — не обслуживается, частично дублируется маршрутом № 24;

– № 50 — не обслуживается, дублируется маршрутом № 225;

– № 275 — не обслуживается, частично дублируется маршрутами №№ 22, 64, 222;

– № 312 — не обслуживается, частично дублируется маршрутами №№ 16, 12. 34, 101;

– № 319 — не обслуживается, частично дублируется маршрутом № 64.

– №212 — исключение из реестра перевозчика, работавшего на маршруте ранее, в нынешней работе маршрута ничего не изменится;

– № 331 — исключение из реестра перевозчика, работавшего на маршруте ранее, в нынешней работе маршрута ничего не изменится.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Игорь КОЖУХОВ:

– Хочу уточнить, что это не отмена действующих маршрутов, а именно актуализация данных в реестре, касающихся, в том числе, и данных по предпринимателям, заключившим договоры на обслуживание маршрутов. Кроме того, из списка исключены маршруты, которые давно не работают, и существуют только на бумаге. Эта, по сути, техническая работа делается для того, чтобы в реестре всегда были актуальные данные — неиспользуемые номера маршрутов и наименования перевозчиков, не работающих на маршруте, удаляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Новости 24
На Форуме в Омске произошло уникальное событие
Еще 12 соглашений было подписано на российско-казахстанском форуме
В Омске начал работу Форума молодежных лидеров России и Казахстана
Альфа-Банк в 2020 году увеличит кредитование населения на 30%
В Омске задержали серийного автоугонщика
В Омской области пропал 11-летний ребенок
В Омске пассажирский «пазик» влетел в троллейбус
Кларнетистку омского музтеатра будут судить за убийство сожителя
В Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся
Омич сел за руль пьяным и сказал, что авто угнали, когда он спал в салоне
Омичей уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью
Омский Следком проверит сауну, где клиенты чуть заживо не сварились в кипятке
Компании Казахстана рвались на Форум в Омск
В Омске начал работу XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
Почему Омской области нужно развивать сотрудничество с Казахстаном
Возле Омского аэропорта появилась бесплатная парковка
За несколько часов до приезда в Омске Путина десятки дорожников лихорадочно красят бордюры