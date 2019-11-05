Снижение торговых барьеров и евразийская интеграция станут главными темами Форума России и Казахстана в Омске

ДВА ДНЯ ОБСУЖДЕНИЙ

Программа Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассчитана на 2 дня. Все мероприятия пройдут на площадке конгресс-холла Агентства развития и инвестиций Омской области в течение 6 и 7 ноября. На эти дни в Омске сосредоточится руководство двух стран.

Начнется форум с выставочной экспозиции. Свои стенды представят ведущие предприятия Казахстана и Омской области. В нулевой день стартует Молодежный форум, который будет проходить в Законодательном собрании Омской области. Пресс-центр для множества журналистов федеральных, региональных и иностранных информационных агентств будет размещен на базе музея «Россия - моя история» в областном Экспоцентре. Как рассказали организаторы, саму программу форума решено разделить на 5 панельных сессий, где пройдут основные дискуссии. На главной из них планируется осудить вопросы перспектив кооперационных связей России и Казахстана в промышленной сфере. Для участия в них пригласят отраслевые предприятия и участников рынка, которые проведут обмен мнениями, как сделать сотрудничество двух стран более продуктивным.

Вторая сессия Форума будет посвящена приграничному сотрудничеству регионов России и Республики Казахстан. В ней примут участие руководители субъектов и представители бизнеса. Тема третьей панельной сессии заявлена в программе как «Женское предпринимательство как драйвер развития экономики». На четвертой сессии планируется рассмотреть вопросы содействия двух стран при выполнении национальных проектов России и Казахстана. В ее организации примет участие Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». Будут обсуждаться вопросы молодежного партнерства обеих стран в сфере медиа и нового формата изучения истории. Кроме того, на Форуме пройдут консультации для молодых дипломатов России и Казахстана.

Последняя сессия будет касаться переговоров об увеличении экспорта товаров и ресурсов между двумя государствами. Естественно, не обойдется и без протокольных мероприятий. В рамках работы сессий предполагается подписание главами государств и субъектов различных договоров, соглашений и иных документов.

Выступление президента России Владимира Путина с основными тезисами и посылами о перспективах будущего сотрудничества двух стран запланировано на 7 ноября.

БАЙКОНУР, ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И СВЕРКА ПОЗИЦИЙ ПО ВНЕШНЕЙ

Эксперты уверены: В.В. Путину и К.-Ж. Токаеву предстоит обсудить огромный пласт вопросов, стратегически важных для обеих стран.

- С Казахстаном у нас традиционно добрососедские отношения. Но лидеры двух стран понимают, что необходимо укреплять и развивать вопросы геополитики дальше, – считает декан гуманитарного факультета Омского Технического университета, политолог Михаил Машкарин. – Уверен, что на Форуме будет обсуждаться вопрос создания совместных предприятий, инфраструктурных объектов, развития торговли. Обратите внимания, как выросла нацеленность омских представителей малого и среднего бизнеса на рынки соседей. Омские предприниматели открывают в Казахстане даже сетевые магазины. В то же время и в Омске есть несколько торговых точек казахских товаров.

Михаил Машкарин убежден: экономика стран тесно связана уже несколько десятилетий. Поэтому укрепление торговых связей – один из приоритетов в отношениях России и Казахстана.

- Так уж получилось, что наши экономики тесно переплетены. Взять тот же уголь из Экибастуза, на котором работает омская ТЭЦ-5. Я убежден, что президенты обсудят и развитие космической отрасли. В частности разговор наверняка зайдет о космодроме Байконур.

Политолог и экономист Сергей Евсеенко уверен: нагружать Форум региональной идеологией не будут. Это, по его мнению, мероприятие больше общегосударственное.

- Это больше мероприятие, курируемое МИДом все-таки. Не думаю, что здесь планируется обсуждать региональные вопросы – проблема регулирования водостока Иртыша или казахстанский транзит зерна, - считает Сергей Евсеенко. – Но, безусловно, важен тот факт, что этот Форум решили провести именно в Омске. Под него регион получил крупные федеральные транши, в городе навели порядок с дорогами, фасадами. Это уже огромный плюс. Сам же Форум важен для развития отношений двух стран. В Казахстане сменился президент, России нужно налаживать контакт. Это значимый момент.

Депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин считает, что встреча лидеров России и Казахстана в Омске – очень важный момент в истории отношений двух государств.

- У наших соседей сменился президент, происходит определенный транзит власти. Конечно, стороны заинтересованы в том, чтобы мы совпадали во взглядах по самым важным вопросам. И сейчас в Омске будет отличная возможность сверить наши позиции. Россия заинтересована, чтобы в наших отношениях все было предсказуемо. Все выступления Токаева говорят о том, что Казахстан желает быть в дружеских отношениях со всеми, - комментирует Константин Затулин. - Безусловно, наших соседей беспокоит то, что они не могут опереться на какую-то одну линию в отношениях с США. Но надо понимать, что их внешняя политика будет строиться на основе договоренностей с соседями. Думаю, главной темой для обсуждения наших отношений станет евразийский союз. Должно быть понимание, что недопустимо появление желающих разрушить его.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:

- Товарооборот между странами ежегодно улучшается, планы дальнейшего развития хорошие. У наших стран есть совместные проекты, но, конечно, необходимо «держать руку на пульсе» на отраслевом и министерском уровне.

ДОСЛОВНО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

- Если сравнить сотрудничество и отношения между США и Канадой и отношения между Казахстаном и Россией, то отношения у нас гораздо более доверительные. Это само по себе абсолютно естественно, но впереди еще большая работа. Самоуспокоением заниматься тоже не стоит.

ЦИТАТА

Политолог Михаил Машкарин:

- Я сам родом из Казахстана, и знаю, что там сейчас думают, как быть с одной очень серьезной проблемой. Соседи озабочены тем, что многие коренные жители уезжают в Россию получать образованию, но на родину не возвращаются. Наверняка Токаев с Путиным обсудят эту проблему. Другой важный момент, как мне кажется, это вопросы, связанные с таможенным пространством и прохождением границы. Хоть Россия и Казахстан добрые соседи, но до сих пор на границе легко можно застрять на 3-4 часа. В то время, как в ЕС вы легко пересекаете границу Германии и Чехии. Не исключаю, что эта тема будет подниматься.