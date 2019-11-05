Мишки из Большереченского зоопарка и не думают отправляться на боковую

На дворе ноябрь, а все семеро косолапых из Большереченского зоопарка, которым положено спать с наступлением холодов, пока еще вполне бодры и даже не собираются на боковую. Вероятно, они решили уподобиться своему восьмому собрату – белой медведице Гуле, которая в спячку не впадает.

– «Гималаец» Кузя, так тот вообще вместо того, чтобы готовиться к долгому сну, вытащил из своего домика все сено и разложил его на улице. Ночью спит на свежем воздухе, а утром как ни в чем не бывало просыпается и гуляет по вольеру, – рассказала начальник методического Наталья Болотова. – Все остальные Даша, Маша, Фома, Соня и наш новенький Мишка пока спать, судя по всему, не собираются. Единственная, кто уже зашел в свой домик – это Кроха. Но она у нас известная соня, всегда засыпает раньше всех и просыпается позже остальных. Сегодня, она уже и носа на улицу не показывает. С утра еще немного поела, но уже совсем неохотно. Думаю, еще пару дней и она заснет.

Кузя предпочитает принимать воздушные ванны на улице. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Обычно косолапые едят один раз в сутки, но сразу много. За один раз гималайский медведь расправляется с 1,5 кг рыбы с витаминными добавками, 300 граммами мяса, двумя булками хлеба, 1 кг каши с рыбьим жиром и 1,5 кг овощей и фруктов. Как выяснилось, уже с августа мишек переводят на усиленное питание. Рацион увеличивают ровно вдвое. На десерт – мед и варенье. Кстати, этим лакомством потчуют и белую медведицу Гулю, которая тоже большая сладкоежка.

Сейчас мишки уписывают все, что им предлагается с большим аппетитом, и впадать в спячку не торопятся. Тем временем в предыдущие два года они все спали уже в октябре. Правда, тогда уже был снег и мороз минус 20 градусов. В этом году осень выдалась теплой, вероятно, это и стало причиной их долгого бодрствования.