2019-11-05T14:45:19+03:00
Дом. Семья

Мишки из Большереченского зоопарка и не думают отправляться на боковую

«Виной» тому слишком теплая осень
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Бурый медведь Фома прекрасно себя чувствует и спать пока не собирается. Фото: Наталья БОЛОТОВАБурый медведь Фома прекрасно себя чувствует и спать пока не собирается. Фото: Наталья БОЛОТОВА
Изменить размер текста:

На дворе ноябрь, а все семеро косолапых из Большереченского зоопарка, которым положено спать с наступлением холодов, пока еще вполне бодры и даже не собираются на боковую. Вероятно, они решили уподобиться своему восьмому собрату – белой медведице Гуле, которая в спячку не впадает.

– «Гималаец» Кузя, так тот вообще вместо того, чтобы готовиться к долгому сну, вытащил из своего домика все сено и разложил его на улице. Ночью спит на свежем воздухе, а утром как ни в чем не бывало просыпается и гуляет по вольеру, – рассказала начальник методического Наталья Болотова. – Все остальные Даша, Маша, Фома, Соня и наш новенький Мишка пока спать, судя по всему, не собираются. Единственная, кто уже зашел в свой домик – это Кроха. Но она у нас известная соня, всегда засыпает раньше всех и просыпается позже остальных. Сегодня, она уже и носа на улицу не показывает. С утра еще немного поела, но уже совсем неохотно. Думаю, еще пару дней и она заснет.

Кузя предпочитает принимать воздушные ванны на улице. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Кузя предпочитает принимать воздушные ванны на улице. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Обычно косолапые едят один раз в сутки, но сразу много. За один раз гималайский медведь расправляется с 1,5 кг рыбы с витаминными добавками, 300 граммами мяса, двумя булками хлеба, 1 кг каши с рыбьим жиром и 1,5 кг овощей и фруктов. Как выяснилось, уже с августа мишек переводят на усиленное питание. Рацион увеличивают ровно вдвое. На десерт – мед и варенье. Кстати, этим лакомством потчуют и белую медведицу Гулю, которая тоже большая сладкоежка.

Сейчас мишки уписывают все, что им предлагается с большим аппетитом, и впадать в спячку не торопятся. Тем временем в предыдущие два года они все спали уже в октябре. Правда, тогда уже был снег и мороз минус 20 градусов. В этом году осень выдалась теплой, вероятно, это и стало причиной их долгого бодрствования.

Соня пока тоже бодра. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Соня пока тоже бодра. Фото: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Экзотические животные для дома: кого стало держать модно в домашних условиях?
Кошечки, собачки, попугаи и грызуны - самые популярные домашние питомцы. А если хочется завести диковинного зверя, чтобы ни у кого из соседей не было? Мы узнали, каких экзотических животных можно держать дома и как за ними ухаживать
Новости 24
Омич Шивляков вошел в тройку сильнейших на командном Чемпионате мира по силовому экстриму!
В Омске начали штрафовать юрлица за отсутствие договора на вывоз мусора
На омском севере осудили сельского главу, который крал деньги из бюджета
В Омске будут судить братьев Кролевец, которые отмывали через свой банк миллиарды
Омич жестоко расправился с бездомным, сдавшим его приятеля полицейским
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: Мэр Фадина – о ремонте омских фасадов
Кадастровая палата приглашает на вебинары в ноябре
На бульваре Мартынова в Омске зальют каток
В Омске неизвестные замуровали кота в подвале
На убойном пункте Омской области выявлены многочисленные нарушения
Pajero: Финал легенды
Омский ГАУ выиграл мегагрант на создание сортов пшеницы для органического земледелия
Стало известно, зачем в Омск прилетали военные самолеты